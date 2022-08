Lee Hyori trở lại

Lee Hyori phát hành bài hát mới "I Am Happy From Today" ngày 11/8. Bài hát do nhạc sĩ Jo Dong Hee, Jo Dong Ik sáng tác.

Ngày 8/9, tờ Newsis đưa tin nữ ca sĩ Lee Hyori và chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon phát hành bài hát mới mang tên I Am Happy From Today vào 18h ngày 11/8. Thông điệp của I Am Happy From Today là: "Chúng ta nên thoát khỏi thế giới và gặp gỡ bản ngã bên trong trái tim". I Am Happy From Today thuộc thể loại dân gian.

Bài hát được viết và sáng tác bởi Jo Dong Hee, Jo Dong Ik. Nhạc sĩ Lee Sang Soon chơi guitar và ca sĩ Jang Pil Soon tham gia hòa âm phối khí. Ca khúc là một phần trong dự án Two Track Project do Jo Dong Hee và Jo Dong Ik hợp tác sản xuất.

Lee Hyori phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Sau khi chuyển đến Jeju sống vào năm 2013, Lee Hyori trở thành hàng xóm thân thiết với Jo Dong Ik và Jang Pil Soon. Họ thường xuyên gặp mặt, trò chuyện về âm nhạc và cuộc sống.

I Am Happy From Today đang được khán giả mong chờ bởi Lee Hyori vắng bóng đã lâu. Lee Hyori đã không phát hành bất cứ sản phẩm solo nào kể từ album thứ 6 mang tên Black vào năm 2017. Năm 2020, Lee Hyori tham gia nhóm nhạc dự án Refund Sisters cùng Uhm Jung Hwa, Hwasa (Mamamoo) và rapper Jessi. Trước đó, nữ ca sĩ cũng góp mặt trong dự án SSAK 3 (gồm Lee Hyori, Yoo Jae Suk, Bi Rain). Cả hai nhóm nhạc dự án đều được thành lập thông qua chương trình Hangout with Yoo.

Mới đây, Edaily đưa tin Lee Hyori và Lee Sang Soon bán tòa nhà ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Theo hệ thống công bố giá giao dịch thực tế của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Vận tải, ngày 21/7, hai nghệ sĩ ký hợp đồng mua bán một tòa nhà có giá 8,8 tỷ won. Tòa nhà được họ mua với giá 5,82 tỷ won vào tháng 9/2019. Ước tính, hai người kiếm được 3 tỷ won trong 3 năm.