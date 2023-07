Lee Hyori trình diễn gợi cảm bên chồng nhạc sĩ

Lee Hyori và Lee Sang Soon có tiết mục đặc biệt trong chương trình Dancing Queens on the Road. Đây là lần hiếm hoi họ biểu diễn cùng nhau.

Trong tập phát sóng tối 6/7, chương trình Dancing Queens on the Road gây chú ý với màn trình diễn gợi cảm giữa Lee Hyori và chồng - nhạc sĩ Lee Sang Soon. Một ngày trước khi chương trình được thực hiện, Lee Sang Soon không thể đến địa điểm ghi hình do thời tiết quá xấu. Do đó, Lee Hyori phải tổng duyệt tiết mục cùng vũ công.

May mắn, vào ngày sự kiện diễn ra, Lee Sang Soon kịp đến địa điểm ghi hình để cùng vợ thực hiện tiết mục đặc biệt. Lee Hyori tâm sự cô xúc động như muốn bật khóc khi nhìn thấy chồng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.

Lee Hyori nói với Lee Sang Soon: “Anh đã làm việc chăm chỉ, hãy chuẩn bị thật tốt cho hôm nay”. Nhạc sĩ đáp: “Anh rất mong chờ hôm nay, vì vậy anh đã đến đây”.

Lee Hyori và Lee Sang Soon lần hiếm hoi trình diễn cùng nhau.

Theo Osen, Lee Hyori sau đó lên sân khấu với trang phục táo bạo. Vợ chồng nữ ca sĩ tạo nên phản ứng bùng nổ với phần trình diễn mang tên Idiot đầy ăn ý và gợi cảm. Họ còn có màn khóa môi trên sân khấu.

Lee Hyori tâm sự cô chọn bài hát và chuẩn bị tiết mục bằng cả trái tim bởi nó thể hiện một cách chân thực nhất cuộc sống của cặp đôi đã kết hôn 10 năm như vợ chồng cô. Giờ đây, họ là gia đình và bạn bè của nhau.

“Sau 10 năm bên nhau, cảm giác hấp dẫn, quyến rũ ở đối phương phần nào biến mất. Nhưng hôm nay, thật gợi cảm khi nhìn thấy anh ấy chơi guitar trên sân khấu. Điều đó khiến trái tim tôi rung động và chúng tôi xích lại gần nhau hơn", Lee Hyori nói.

Khi Hwasa, thành viên nhóm Mamamoo nói: "Tôi cảm thấy như đã phải lòng Lee Sang Soon", Lee Hyori cười và tiếp lời: "Ồ, tôi cũng thực sự cảm thấy như thế".

Vừa qua, tờ Osen đưa tin Lee Hyori và Lee Sang Soon tận hưởng kỳ nghỉ tại Thụy Sĩ. Chuyến đi nhằm kỷ niệm 10 năm ngày cưới của nữ ca sĩ. Vợ chồng họ đến thăm vùng Jungfrau - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Thụy Sĩ đối với du khách Hàn Quốc.

Lee Hyori kết hôn với Lee Sang Soon vào năm 2013 và chuyển đến Jeju sống cùng năm. Thời gian đầu, chuyện tình cảm của họ không được công nhận. Công chúng Hàn Quốc cho rằng nhạc Lee Sang Soon “lép vế” vợ về mọi mặt. Tuy nhiên, hai người chứng tỏ tình yêu bền chặt suốt 10 năm qua.