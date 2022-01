Lee Hyori dưỡng da mặt bằng kem bôi tay

Chia sẻ trong chương trình Seoul Check-in, Lee Hyori cho biết cô không sử dụng sản phẩm dưỡng da chuyên dụng. Thay vào đó, nữ ca sĩ bôi kem tay lên mặt.

Ngày 29/1, chương trình Seoul Check-in phát sóng tập đầu tiên. Đây là show truyền hình theo chân Lee Hyori trong suốt quá trình cô rời đảo Jeju để tới Seoul làm việc.

Trong buổi gặp gỡ với Uhm Jung Hwa, hai nữ ca sĩ gạo cội của ngành giải trí Hàn đã trò chuyện về mối quan hệ khó khăn giữa các tiền bối và hậu bối khi gặp nhau trên sân khấu.

Lee Hyori không thường xuyên dưỡng da mặt. Ảnh: Allure.

Sau khi nói về hoạt động nghệ thuật, Lee Hyori và Uhm Jung Hwa tiếp tục nói về chuyện chăm sóc sắc đẹp. Uhm Jung Hwa hỏi Lee Hyori về bí quyết chăm sóc da.

Giọng ca Miss Korea trả lời: "Tôi không hay chăm sóc da lắm. Tôi sẽ dùng kem dưỡng da tay, sau đó bôi nốt phần còn thừa lên mặt. Và sau đó tôi đi ngủ". Câu trả lời của Lee Hyori khiến Uhm Jung Hwa bất ngờ, vì nữ ca sĩ nổi tiếng với sắc đẹp nổi bật và làn da mịn màng.

Lee Hyori đã rút khỏi ngành giải trí sau khi kết hôn vào năm 2013. Tuy nhiên, cuối năm 2019, Lee Hyori đã bán biệt thự và nông trại ở Jeju để quay về Seoul. Thời điểm đó, nguồn tin thân cận tiết lộ nữ ca sĩ có ý định trở lại showbiz sau nhiều năm vắng mặt.

"Nữ hoàng gợi cảm" xuất hiện trong chương trình giải trí do Yoo Jae Suk chủ trì, cùng "MC quốc dân" và Bi Rain lập nên nhóm nhạc SSAK3. Nhóm chỉ hoạt động vào mùa hè năm 2020, sau đó tan rã.

Chương trình của Yoo Jae Suk tiếp tục giúp Lee Hyori tập hợp Uhm Jung Hwa, Jessi và Hwasa, lập nên nhóm nhạc nữ 4 thành viên. Nhóm nhạc "chị đại" cũng hoạt động trong thời gian ngắn, liên quan đến show How Do You Play của Yoo Jae Suk, sau đó tan rã.

Hiện tại, Lee Hyori một lần nữa ngừng các hoạt động giải trí, ca hát. Theo Herald Pop, nữ ca sĩ đang nghỉ ngơi vì có ý định sinh con sau 8 năm kết hôn. Chương trình Seoul Check-in được ghi hình trong lần hiếm hoi Lee Hyori trở lại với showbiz.