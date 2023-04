Lee Hyori diện mốt xuyên thấu táo bạo ở tuổi 44

Loạt ảnh mới của Lee Hyori đang gây chú ý. Nữ ca sĩ mặc đồ xuyên thấu, khoe khéo vóc dáng cân đối, gợi cảm.

Bài viết về hình ảnh mới của Lee Hyori do tờ Osen đăng đang đứng thứ 2 về lượt đọc trên cổng thông tin điện tử Hàn Quốc Nate mục tin tức giải trí. “Chiếc váy lưới ôm sát toàn thân nóng bỏng” là tiêu đề bài viết của Osen. Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 23/4, Lee Hyori chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân.

Ở tuổi 44, Lee Hyori khoe vóc dáng gợi cảm, săn chắc khi mặc chiếc váy lưới dài ôm sát cơ thể. Chiếc váy có thiết kế xuyên thấu táo bạo để lộ nội y. Kiểu mốt này thường xuyên được mỹ nhân thế giới lăng xê nhiệt tình với nhiều kiểu dáng, biến tấu đa dạng.

Sports Donga cho biết thêm Lee Hyori gần đây ký hợp đồng độc quyền với Antenna - công ty quản lý của chồng cô là nhạc sĩ Lee Sang Soon và MC quốc dân Yoo Jae Suk. Lee Hyori chuẩn bị tham gia nhiều hoạt động giải trí sau thời gian dài vắng bóng.

Hình ảnh mới táo bạo của Lee Hyori.

Lee Hyori cùng Kim Wan Sun, Uhm Jung Hwa, Boa và Hwasa, sẽ xuất hiện trong chương trình giải trí mới của tvN được phát sóng từ tháng 5. Gần đây, Lee Hyori cũng mở lại trang cá nhân sau khoảng 3 năm không sử dụng.

Theo Osen, 2023 là năm thứ 26 hoạt động trong ngành giải trí của Lee Hyori. Hoạt động đã gần 30 năm nhưng cô vẫn chứng tỏ bản thân là “siêu sao huyền thoại của mọi thời đại” khi luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

“Trên thực tế, có nhiều nữ minh tinh không còn nhận được sự chú ý của công chúng sau khi kết hôn. Nhưng Lee Hyori không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh cuộc sống và chỉ có Lee Hyori là tâm điểm của mọi sự chú ý”, Osen viết.

Những năm qua, Lee Hyori ít hoạt động. Tháng 8/2022, cô phát hành bài hát I Am Happy From Today do nhạc sĩ Jo Dong Hee, Jo Dong Ik sáng tác nhưng không quảng bá. Trước đó, Lee Hyori không ra mắt bất cứ sản phẩm solo nào kể từ album thứ 6 mang tên Black vào năm 2017.

Hình ảnh mới của Lee Hyori trên Vogue Hàn Quốc.

Cô sống kín tiếng và thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình. Năm 2020, Lee Hyori góp mặt trong nhóm nhạc dự án Refund Sisters cùng Uhm Jung Hwa, Hwasa (Mamamoo) và rapper Jessi. Trước đó, nữ ca sĩ là thành viên trong dự án SSAK 3 (gồm Lee Hyori, Yoo Jae Suk, Bi Rain). Cả hai nhóm nhạc dự án đều được thành lập thông qua chương trình Hangout with Yoo.

Lee Hyori ra mắt lần đầu tiên với Fin.KL vào những năm cuối thập niên 1990. Nữ ca sĩ đã phát hành album solo Stylish… E vào năm 2003. Lee Hyori kết hôn với Lee Sang Soon vào năm 2013 và chuyển đến Jeju sống cùng năm. Cô được mệnh danh “nữ hoàng gợi cảm” của Kpop.