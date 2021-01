Lee Dong Gun lần đầu xuất hiện sau ly hôn

Diễn viên Choi Seung Kyung đăng tải hình ảnh ngồi cùng Lee Dong Gun. Đây là lần đầu tài tử "Chuyện tình Paris" lộ diện sau ly hôn.

Hôm 28/1, trên trang cá nhân, diễn viên Choi Seung Kyung đăng tải hình ảnh bên cạnh Lee Dong Gun. Hai người đi ăn trong một nhà hàng ở Hàn Quốc. Choi Seung Kyung và Lee Dong Gun từng hợp tác trong phim Queen for Seven Days của đài KBS 2TV vào năm 2017.

Lee Dong Gun (trái) lần đầu xuất hiện sau ly hôn. Ảnh: Instagram/Choi Seung Kyung.



Đây là lần đầu tiên tài tử Chuyện tình Paris lộ diện sau hơn 8 tháng ly hôn. Anh mặc áo tối màu, rạng rỡ chụp ảnh cùng Choi Seung Kyung.

"Thật vui khi nhìn thấy Lee Dong Gun sau thời gian dài", "Chào mừng Lee Dong Gun quay trở lại", "Tôi mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với nam diễn viên"... là những bình luận của khán giả xứ kim chi.

Hồi tháng 5/2020, trang Dispatch đưa tin hai diễn viên Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đã đệ đơn xin ly hôn sau 3 năm làm lễ cưới. Theo đó, Jo Yoon Hee được quyền nuôi con gái và Lee Dong Gun có quyền lợi thăm nom, gửi chi phí chăm con.

Theo Dispatch, nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân của cặp diễn viên tan vỡ là do sự khác biệt không thể hòa giải về tính cách. Hai nghệ sĩ đã có thời gian dài cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng không thành công, cuối cùng quyết định đường ai nấy đi.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee thuở mặn nồng.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee phải lòng nhau khi quay bộ phim Laurel Tree Tailors. Hai nghệ sĩ công khai hẹn hò vào tháng 5/2017, đến tháng 10, cặp đôi tổ chức hôn lễ bí mật, tháng 12, họ chào đón con gái đầu lòng.

Lee Dong Gun sinh năm 1980 nổi danh khi tham gia một số bộ phim như Cô dâu nhỏ xinh, Chuyện tình Paris, Tìm lại nụ cười... Nữ diễn viên Jo Yoon Hee (1982) cũng tham gia nhiều dự án như Taste Sweet Love, Hot Blood, Lie To Me, My Husband Got A Family...

Trong quá trình sống chung, cặp đôi gặp nhiều mâu thuẫn, bất hòa. Trong chương trình Happy Together, Lee Dong Gun tiết lộ anh từng khiến Jo Yoon Hee khóc vì quên kỷ niệm ngày cưới.