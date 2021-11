Lee Do Hyun say nắng đàn chị hơn 16 tuổi trong 'Melancholia'

Trong bộ phim “Melancholia”, Lee Do Hyun sánh vai đàn chị Im Soo Jung trong một cuộc tình học đường kỳ lạ. Bộ phim được trình chiếu trên FPT Play từ 10/11.

Quy tụ dàn diễn viên đình đám với kịch bản thanh xuân vườn trường thú vị, “Melancholia” hứa hẹn đem lại góc nhìn mới về tình yêu và sự đồng cảm.

Kịch bản học đường mới lạ

Lấy bối cảnh tại trường trung học tư thục Aseong - điểm nóng của nạn tham nhũng - Melancholia (tựa Việt hóa: “Phương trình tình yêu”) nói về mối tình vượt lên quan niệm truyền thống và định kiến giữa nữ giáo viên dạy toán và thiên tài toán học.

Baek Seung Yoo (Lee Do Hyun thủ vai) là chàng học sinh ít nói, thích chụp ảnh và muốn sống cô lập. Lúc 5 tuổi, trong một chương trình đố vui truyền hình, Seung Yoo khiến cả thế giới kinh ngạc khi giải được bài toán mà ngay cả sinh viên ưu tú cũng chào thua. Năm 10 tuổi, Seung Yoo được mời vào Viện Công nghệ Massachusetts nhưng 2 năm sau, anh bất ngờ mất tích để sống cuộc đời của một nam sinh bình thường, tránh giao tiếp xã hội.

Lee Do Hyun và Im Soo Jung đảm nhận vai chính trong “Phương trình tình yêu”.

Nhiều sự kiện xảy ra liên tiếp khiến tâm lý Baek Seung Yoo rơi vào khủng hoảng, thậm chí nghĩ đến tự sát. Trong những ngày đen tối nhất, Seung Yoo gặp giáo viên dạy Toán đầy nhiệt huyết Ji Yoon Soo (Im Soo Jung thủ vai).

Bằng tất cả sự chân thành, Yoon Soo ở bên cạnh Seung Yoo và cố gắng kéo cậu học trò thoát khỏi sự tuyệt vọng. Khi cả hai bắt đầu rung động, Yoon Soo bị tố cáo quan hệ tình cảm với học trò. Ngôi trường của họ cũng chấn động vì bê bối tham nhũng. Bốn năm sau, khi gặp lại, Yoon Soo và Seung Yoo đã có quyết định quan trọng trước số phận của mình.

“Phương trình tình yêu” là bộ phim học đường có kịch bản mới lạ.

Trên thực tế, mối tình phi truyền thống không phải đề tài mới của các nhà làm phim xứ Hàn. Trước đó, có không ít tác phẩm chung mô típ như “Perfect Partner”, “Green Chair” và “Secrets, Objects”… Thế nhưng, điều làm nên điểm khác biệt của “Phương trình tình yêu” là cách đạo diễn Kim Sang Hyeob khắc họa mối tình cô trò trong trẻo, khác với cái nhìn thiên kiến trước đây. Điều này được thể hiện qua màu phim nên thơ cũng như tạo hình nhân vật đậm chất thanh xuân vườn trường.

Lee Do Hyun và nàng thơ lệch tuổi Im Soo Jung

Góp phần tạo nên “nhiệt lượng” cho bộ phim là hai diễn viên Lee Do Hyun và Im Soo Jung. Trước khi nhận lời vào vai Baek Seung Yoo, Lee Do Hyun có “thâm niên” diễn xuất cùng diễn viên nữ lệch tuổi trong “18 Again”, “Youth Of May” và “Hotel Del Luna”... Trong các bộ phim này, khán giả không cảm nhận được bất kỳ sự gượng gạo nào giữa Do Hyun và những người tình màn ảnh. Điều này phần nào minh chứng cho khả năng nhập vai của anh.

Lee Do Hyun vào vai thiên tài toán học trong bộ phim sắp phát sóng.

Im Soo Jung không phải người đầu tiên nhưng là tiền bối lớn nhất sánh vai với Lee Do Hyun, cách biệt đến 16 tuổi. Ở tuổi 42, Soo Jung được xem như “viên ngọc quý” của nền điện ảnh Hàn Quốc, là gương mặt sáng giá trong các lễ trao giải, liên hoan phim danh giá như Giải Rồng Xanh hay LHP Quốc tế Busan... Được đánh giá là một người tham vọng, Im Soo Jung luôn tìm cách vượt lên giới hạn của bản thân để sự nghiệp thăng hoa.

Nữ diễn viên của “A tale of two sisters” không ngại thử thách bản thân với nhiều vai diễn, nhân vật có nội tâm phức tạp. Điển hình là vai diễn nữ giáo viên trong “Phương trình tình yêu” - nhân vật đứng giữa ranh giới tự do và những tiêu chuẩn xã hội.

“Phương trình tình yêu” được đạo diễn bởi Kim Sang Hyeob, biên kịch Kim Ji Woon II. Bên cạnh chàng thơ Lee Do Hyun và ảnh hậu Im Soo Jung, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như Choi Dae Hoon, Jin Kyung, Lee Kang Ji và Oh Hye Won...