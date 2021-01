Lee Do Hyun của 'Sweet Home' muốn tiếp cận Hollywood

Hiện tại, anh thường xuyên được xếp vào những nam diễn viên bứt phá của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, Do Hyun luôn khiêm tốn về thành tích của mình. “Tôi may mắn được đóng phim truyền hình. Việc một diễn viên như tôi liên tục xuất hiện trong các phim ăn khách là điều khá bất ngờ. Tôi rất biết ơn vì được trao cơ hội”, Do Hyun nói. Ảnh: Nylon, 1st Look.