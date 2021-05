Lee Da In xác nhận yêu Lee Seung Gi

Chia sẻ với News1, công ty quản lý của Lee Da In xác nhận cô đang hẹn hò "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi. Hai người quen biết vì có cùng sở thích chơi golf.

Ngày 24/5, Sports Kyunghan đưa tin Lee Seung Gi và nữ diễn viên Lee Da In đã hẹn hò được một năm. Theo bài viết, cặp diễn viên quen biết khi cùng tham gia câu lạc bộ golf.

Sau khi tin tức được đăng tải, công ty quản lý của Lee Da In là 9ATO Entertainment đã lên tiếng xác nhận về chuyện tình cảm của nữ diễn viên.

"Lee Da In và Lee Seung Gi bắt đầu gặp gỡ với tư cách đồng nghiệp từ khoảng 5, 6 tháng trước. Hai người nảy sinh tình cảm và đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Chúng tôi mong khán giả ủng hộ để hai nghệ sĩ tiếp tục gặp gỡ nhau thật vui vẻ", đại diện công ty trả lời News1.

Lee Da In xác nhận đang hẹn hò "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi. Ảnh: Naver.

Theo bài đăng của Sports Kyunghan, tính cách của hai diễn viên trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của nhau. Lee Seung Gi từng chia sẻ trong một chương trình tạp kỹ vào năm 2018 rằng anh mong có bạn gái luôn hào hứng khi trò chuyện cùng mình. Về phía Lee Da In, cô cho biết: “Mẫu người lý tưởng của tôi là người có nhân cách tốt”.

Nguồn tin thân cận cho biết Lee Seung Gi tranh thủ thời gian mỗi khi không có lịch quay phim để gặp Lee Da In. Tài tử 34 tuổi đã thông báo về mối quan hệ giữa hai người với bạn bè thân thiết và gia đình.

Lee Seung Gi sinh năm 1987 và ra mắt nền giải trí Hàn Quốc vào năm 2004 khi phát hành The Dream Of A Moth. Sau đó, anh còn phát hành thêm nhiều ca khúc và nhận được sự yêu mến của khán giả như Because You’re My Woman, Will You Marry Me, Return… Ngoài ra, Lee Seung Gi còn lại diễn viên tài năng với hàng loạt vai diễn trong các tác phẩm My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (Bạn gái tôi là hồ ly tinh), A Korean Odessey (Hoa Du Ký)…

Lee Da In sinh năm 1992 và là con gái thứ hai của "Mama Chuê" Kyun Mi Ri. Cô băt đầu theo đuổi diễn xuất khi xuất hiện trong bộ phim Twenty Years Old năm 2014. Sau đó, nữ diễn viên viên 29 tuổi tiếp tục góp mặt trong Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner, Alice…