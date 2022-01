Lee Da Hee gợi cảm trên thảm đỏ

Các cô gái của nhóm Oh My Girl. Họ là nhóm nhạc duy nhất lựa chọn outfit có màu sắc nổi bật ở thảm đỏ Golden Disc Awards. Năm 2021, Oh My Girl có ca khúc Dun Dun Dance nằm trong mini-album Dear OHMYGIRL "làm mưa làm gió" trên thị trường nhạc số Hàn Quốc.