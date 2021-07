Lee Byung Hun làm phim tình cảm cho tuổi mới lớn

Tài tử Hàn Quốc sẽ tham gia sản xuất và góp mặt trong tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết “I Believe in a Thing Called Love”.

The Hollywood Reporter đưa tin Netflix đã mua bản quyền bộ phim I Believe in a Thing Called Love. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Maurene Goo. Dự án có sự tham gia của tài tử Lee Byung Hun trong vai trò sản xuất và diễn viên.

Cốt truyện I Believe in a Thing Called Love xoay quanh nhân vật Desi, nữ sinh lớp 11 “con nhà người ta”. Cô quyết tâm dùng những kiến thức thu thập được từ phim truyền hình Hàn Quốc để kiếm bạn trai. Lee Byung Hun sẽ thủ vai cha của Desi.

Ê-kíp sản xuất I Believe in a Thing Called Love, gồm tác giả Maurene Goo, nhà sản xuất Mary Lee và tài tử Lee Byung Hun. Ảnh: THR.

Việc chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành kịch bản điện ảnh sẽ do Yulin Kuang (The Healing Power of Dude) đảm nhận. Phim sẽ được Mary Lee từ hãng A-Major Madia, Charles Pak từ BH Entertainment và Lee Byung Hun hợp tác sản xuất. Nhà văn Maurene Goo đóng vai trò chỉ đạo sản xuất.

Chia sẻ về dự án, nhà làm phim Mary Lee cho hay: “Maurene đã tìm được cách khám phá thế giới vui nhộn trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc qua góc nhìn của một thiếu nữ. Cô bé rồi sẽ rút ra bài học, rằng trong cuộc sống có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Tôi tin biên kịch Yulin là cái tên hoàn hảo cho bộ phim này”.

Ngoài I Believe in a Thing Called Love, Netflix cũng mua bản quyền chuyển thể tác phẩm khác của Goo là Somewhere Only We Know - được mô tả như hai tác phẩm kinh điển Roman Holiday và Before Sunrise kết hợp làm một - thành phim điện ảnh.