Lee Bo Young - mỹ nhân từng chịu tai tiếng 'tiểu tam'

Lee Bo Young vừa trở lại màn ảnh với vai diễn trong "Mine". Bộ phim xoay quanh những mâu thuẫn, ân oán trong một gia đình siêu giàu ở Hàn Quốc.

Tiếp sóng Vincenzo, Mine là tác phẩm mới nhất của đài tvN, xoay quanh cuộc sống của giới siêu giàu tại Hàn Quốc. Bộ phim thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai "chị đại" màn ảnh nhỏ là Lee Bo Young và Kim Seo Hyung.

Với nhiều khán giả, Mine là phiên bản thứ 2 của Penthouse, cùng nói về giới siêu giàu và cùng có cái chết mở đầu phim, với sự xuất hiện của những nhân vật đến từ giai cấp khác biệt. Vai diễn phu nhân nhà giàu với tính cách vui vẻ, hiền lành của Lee Bo Young phần nào khiến khán giả liên tưởng đến Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) của Penthouse.

Vai diễn Shim Su Ryeon đã mang lại "mùa xuân thứ 2" cho sự nghiệp của Lee Ji Ah. Nhưng vai diễn na ná trong một bộ phim giống Penthouse (nhưng nhẹ nhàng và ít tiếng quát tháo hơn) của Lee Bo Young lại chưa chắc tạo được thành tích tương tự.

Lee Bo Young trở lại màn ảnh với vai diễn trong phim về giới siêu giàu Mine.

Vai diễn làm dâu nhà tài phiệt thiếu đột phá

Vai diễn của Lee Bo Young có tên Seo Hi Soo - một minh tinh nổi tiếng từ bỏ hào quang showbiz để làm dâu gia đình tài phiệt.

Trong phim, gia đình họ Han (chủ sở hữu tập đoàn Hyowon) - tức nhà chồng của Seo Hi Soo - được mô tả là gia tộc giàu có đến hoang đường. Tất nhiên, theo mô-típ thường thấy của phim Hàn, gia đình tài phiệt họ Han không thể thiếu những "drama" và toan tính thâm độc. Các thành viên trong gia đình đều cất giấu tâm tư, bí mật riêng, họ sẵn sàng đạp lên nhau vì lợi ích kinh tế dù là người một nhà.

Trong bối cảnh đó, nhân vật Seo Hi Soo của Lee Bo Young hiện lên như một điểm sáng hiếm hoi giữa bức tranh u ám của gia tộc họ Han. Cô xuất thân là diễn viên, tính cách khéo léo và luôn vui vẻ và dịu dàng. Cô không quát tháo người hầu cay nghiệt như mẹ chồng, không gàn dở và độc miệng như chị gái của chồng, lại càng không lạnh lùng, xa cách như chị dâu cả Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyung đóng).

Do thiết lập nhân vật, Seo Hi Soo khiến không ít khán giả nghĩ đến Shim Su Ryeon của Penthouse. Nhưng đến hiện tại, khi phim đã chiếu được 4 tập, Seo Hi Soo vẫn chưa thực sự toát ra khí chất của một thành viên thuộc tầng lớp quý tộc như Shim Su Ryeon.

Nhân vật của bà xã Ji Sung vẫn như một cô gái mới ngày đầu về làm dâu gia tộc, có chút tùy hứng thích gì nói nấy, có chút ngây ngô và cả tin, có chút nhu nhược khi không thể (hoặc không dám) giành một chút quyền hành trong gia đình về tay mình. Thậm chí, khi gặp vấn đề, chẳng hạn khi gặp vị phụ huynh bị gia sư Kang Ja Kyeong đánh, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi như kẻ yếu thế.

Lee Bo Young vai minh tinh từ bỏ hào quang showbiz để làm dâu nhà tài phiệt.

Cách diễn của Lee Bo Young cũng không có quá nhiều khác biệt so với các vai diễn trước đó của cô. Nữ diễn viên từng được mệnh danh là "nói không với vai bánh bèo". Nhưng các vai diễn trước của cô hầu như là vai chính diện và chỉ dừng ở mức tính cách cứng cỏi, không dễ thỏa hiệp với cái xấu.

Nhân vật Seo Hi Soo, tính tới hiện tại, cũng vậy. Khó có thể tìm được sự mới mẻ trong nhân vật hay nét diễn của bà xã Ji Sung. Vai diễn Hi Soo có nhiều nét tương đồng với những vai trước đó của Lee Bo Young.

Có ý kiến cho rằng chưa chắc Seo Hi Soo đã là nhân vật "chân thiện mỹ" hoàn hảo, cô hoàn toàn có thể "hắc hóa" trở thành kẻ ác trong những tập tiếp theo. Nếu có sự thay đổi hình tượng nhân vật, khán giả hoàn toàn có thể trông đợi vào sự đột phá về diễn xuất của Lee Bo Young.

Dùng thành tựu phim ảnh gột bỏ mác "giật bồ"

Lee Bo Young không phải là diễn viên được đào tạo chuyên sâu tại trường đại học. Cô vốn theo học chuyên ngành phát thanh viên, và "đá chéo sân" sang diễn xuất sau khi tham dự cuộc thi Miss Korea 2000.

Năm 2000, cô giành được vị trí cao nhất trong cuộc thi nhan sắc địa phương, đại diện khu vực Daejeon - Chungnam tham dự cuộc thi cấp quốc gia. Đáng tiếc, Lee Bo Young không giành được thành tích nổi bật, người nhận vương miện hoa hậu là Kim Sa Rang. Tuy nhiên, sắc vóc thon thả, nụ cười sáng màn ảnh cùng màn thể hiện tự tin trên sân khấu cũng giúp Lee Bo Young nhận được sự chú ý của các đạo diễn.

Lee Bo Young là thí sinh cuộc thi Miss Korea 2000.

Sau cuộc thi, cô được mời đóng quảng cáo, sau đó nhận vai nhỏ trong Escape From Unemployment (2003). Một năm sau, cô nhận vai phụ trong phim Save The Last Dance For Me (2004), đóng cùng Eugene, Ji Sung và Ryu Soo Young.

Đây cũng chính là tác phẩm se duyên cho cô và ông xã Ji Sung. Nam diễn viên Kill Me Heal Me phải lòng bạn diễn xinh đẹp sau nhiều tháng quay phim. Điều đáng nói là thời điểm này anh đang hẹn hò với Park Sol Mi.

Do đó, trong thời gian dài, Lee Bo Young bị nhận định là người xen vào chuyện tình của Ji Sung và Park Sol Mi. Khán giả chỉ trích Ji Sung không chung thủy và gọi nữ diễn viên Mine là "tiểu tam".

Bỏ qua điều tiếng dư luận về mối tình với Ji Sung, Lee Bo Young chăm chỉ đóng phim và liên tục trau dồi diễn xuất qua mỗi vai diễn. Từ những lời chê bai diễn non và thiếu cảm xúc ngày đầu mới chạm ngõ điện ảnh, cô dần nhận được lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn.

Lee Bo Young từng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh trong giai đoạn 2004-2009, sau đó tập trung đóng phim truyền hình. Cô bật lên hàng ngũ sao hạng A nhờ thành công của My Daughter Seo Young (2012). Tập cuối của phim chạm mốc rating 47,6% và trở thành bộ phim có rating cao nhất năm.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với các tác phẩm ăn khách như I Hear Your Voice, Whisper, Mother... Cô liên tục được đề cử và giành được những giải thưởng danh giá tại các lễ trao giải phim truyền hình lớn nhất Hàn Quốc. Thậm chí, Mother - với diễn xuất đầy tình cảm của Lee Bo Young - còn trở thành phim Hàn đầu tiên được đề cử tại Cannes International Series Festival năm 2018.

NNữ diễn viên vươn lên hàng ngũ ngôi sao nhờ hai phim ăn khách My Daughter Seo Young và I Hear Your Voice.

Với diễn xuất ngày càng tiến bộ và loạt thành tích qua các phim, khán giả dần quên mất Lee Bo Young từng vướng vào nghi vấn tình tay ba ồn ào một thời. Thay vào đó, sự xuất hiện của cô thường gắn với các mỹ từ như "xinh đẹp", "bảo chứng rating"...

Mái ấm gia đình hạnh phúc bên Ji Sung

Năm 2007, ba năm sau khi gặp Lee Bo Young trên phim trường, Ji Sung công khai hẹn hò với bạn diễn Lee Bo Young. Nam diễn viên từng tiết lộ với truyền thông rằng cô thực sự khó tính và khiến anh gặp không ít khó khăn trong quá trình theo đuổi. Tài tử 44 tuổi thậm chí đã nghĩ đến việc giải nghệ nếu cô không muốn hẹn hò với người cùng nghề.

Hẹn hò 6 năm, hai người quyết định kết hôn vào năm 2013. Ji Sung đã cầu hôn cô ở Tây Ban Nha, trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc Your Song (Elton John) - bài hát Lee Bo Young thích nhất.

Cuộc hôn nhân của Ji Sung và Lee Bo Young đã kéo dài 8 năm, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau và đã có hai con. Cặp sao trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng của ngành giải trí.

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của cặp sao là từ chối hé lộ bất kỳ chi tiết nào về đời sống gia đình với truyền thông. Một chương trình về cuộc sống sau khi kết hôn của các cặp nghệ sĩ từng mời Ji Sung và Lee Bo Young tham gia, nhưng vợ chồng nam diễn viên đã từ chối với lý do "hôn nhân là chuyện hai người, chỉ nên để sau cánh cửa nhà".

Lee Bo Young từng bị gọi là "tiểu tam" khi nên duyên với Ji Sung.

Nói về vợ, Ji Sung thường dành những lời lẽ tình cảm nhất để mô tả tình yêu anh dành cho vợ. Nam diễn viên cho biết cô là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, và là nguồn năng lượng cho anh. "Dù lịch làm việc của tôi có kéo dài đến sáng, khi về nhà vẫn sẽ có cơm của Bo Young đã nấu sẵn cho tôi ăn. Vợ tôi nói phải ăn cơm nhà mới có thể diễn xuất tốt, sau đó kiếm được nhiều tiền hơn. Với tôi, cơm vợ nấu có sức mạnh thần kỳ", Ji Sung hài hước chia sẻ trong lễ trao giải KBS Drama Awards 2013.