LeBron James ghi điểm định đoạt trận đấu ở NBA All-Star

Cú ném fade away thành công của James giúp Team LeBron thắng Team Durant 163-160. Cách tính điểm của trận All-Star khác biệt so với một trận bóng rổ thông thường. Cụ thể là sau 3 hiệp, mốc cuối cùng được tính từ đội dẫn tỷ số, cộng thêm 24 điểm. Team Durant dẫn Team LeBron 139-138 sau hiệp 3. Do đó, điểm chiến thắng là 163. Cú ném của James là điểm thứ 163 cho Team LeBron.