Lễ trao giải Oscar 2023 lên sóng trực tiếp và độc quyền trên K+

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp lễ trao giải Oscar lần thứ 95 phát sóng độc quyền trên Truyền hình K+ qua nền tảng K+Cine và app K+ lúc 7h ngày 13/3 (giờ Việt Nam).

Chỉ còn vài ngày nữa, lễ trao giải điện ảnh danh giá Oscar 2023 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Hollywood (Mỹ) với sự dẫn dắt của diễn viên hài Jimmy Kimmel. Giới mộ điệu điện ảnh đang hướng về sự kiện này và hồi hộp chờ đợi những cái tên xứng đáng được tôn vinh. Lễ trao giải 2023 được dự đoán mang đến những cú nổ lớn cho nền công nghiệp điện ảnh thế giới với loạt ứng cử viên nặng ký ở nhiều hạng mục, cùng với nhiều “lần đầu tiên” nhất lịch sử Oscar.

Với màn trình diễn xuất chúng trong phim điện ảnh Everything everywhere all at once, Dương Tử Quỳnh trở thành nghệ sĩ gốc Á đầu tiên có đề cử Oscar ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Hạng mục này cũng được nhiều khán giả quan tâm khi chứng kiến sự đối đầu của những ngôi sao thực lực: Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, Michelle Williams, Andrea Riseborough và Ana de Armas. Đây cũng là lần đầu tiên diễn viên Andrea Riseborough được đề cử Oscar, chỉ với vai diễn trong một bộ phim độc lập quy mô nhỏ (To Leslie).

Dương Tử Quỳnh trong bộ phim Everything everywhere all at once.

Oscar 2023 cũng là lần đầu tiên có 2 diễn viên gốc Á cùng vào danh sách đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” là Hồng Châu (The Whale) và Stephanie Hsu (Everything everywhere all at once). Riêng nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy gần như cầm chắc tượng vàng “Nam diễn viên phụ xuất sắc” khi anh đã liên tục chiến thắng tại các giải thưởng danh giá khác như Quả Cầu Vàng hay gần đây nhất là SAG Awards. Nhiều người nhận định Oscar 2023 hứa hẹn là mùa giải vẻ vang cho người gốc Á khi Dương Tử Quỳnh, Hồng Châu, Stephanie Hsu và Quan Kế Huy đều có đề cử.

Quan Kế Huy được kỳ vọng chiến thắng giải diễn viên phụ của Oscar 2023.

Ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”, 5 cái tên góp mặt trong danh sách đề cử này đều là những gương mặt lần đầu tiên được đề cử, gồm Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (The banshees of inisherin), Bill Nighy (Living) và Paul Mescal (Aftersun).

Cuộc đua giành tượng vàng “Phim hay nhất” cũng trở nên hấp dẫn khi danh sách đề cử chính thức hội tụ những tác phẩm chất lượng, đa dạng về chủ đề lẫn phong cách thể hiện. Everything everywhere all at once, All quiet on the western front, The banshees of inisherin hay Tár đang là những cái tên được giới phê bình đánh giá cao. Tuy nhiên, các bom tấn như Avatar: The way of water hay Top gun: Maverick cũng được kỳ vọng làm nên “cú hích” cho dòng phim thương mại. Các hạng mục khác hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ với những cái tên đặc biệt.

Cuộc đua “Phim hay nhất” năm nay diễn ra quyết liệt.

Bên cạnh dàn sao điện ảnh, Oscar 2023 còn có sự tham gia của ngôi sao âm nhạc Rihanna. Nữ ca sĩ sẽ trình diễn bản hit Lift me up trong bộ phim bom tấn của năm Black Panther: Wakanda forever. Hơn hết, Rihanna năm nay còn đến Oscar với tư cách người được đề cử. Ca khúc Lift me up của nữ ca sĩ có tên trong danh sách đề cử hạng mục “Ca khúc gốc trong phim hay nhất”. Đây cũng là đề cử Oscar đầu tiên của Rihanna trong sự nghiệp. Đặc biệt, Lift me up cũng là lời tri ân của đoàn phim Black Panther dành cho cố nghệ sĩ Chadwick Boseman - người thủ vai “Báo đen” T’Challa trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Anh qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 8/2020 ở tuổi 43.

Tại Oscar năm nay sẽ có thêm sự hỗ trợ từ nhóm xử lý khủng hoảng, điều chưa từng xảy ra ở các mùa giải trước. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) - Bill Kramer - cho biết ý tưởng về việc thành lập nhóm này đến từ cú tát chấn động của Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022.

