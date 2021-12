Lễ trao giải Globe Soccer Awards 2021 trực tiếp trên FPT Play

Globe Soccer Awards là một trong những giải thưởng bóng đá danh giá của làng túc cầu, bên cạnh Ballon d'Or (Quả bóng vàng) và FIFA The Best. Giải được chia làm hai vòng bình chọn. Vòng 1 diễn ra từ 25/11 đến 8/12, người hâm mộ tham gia bình chọn 9 hạng mục trên trang chủ của giải. Đến hết ngày 8/12, những ứng viên có số phiếu cao nhất tiếp tục lọt vào vòng 2 diễn ra từ 13/12 đến 20/12.

Trong vòng 2, ban giám khảo và người hâm mộ sẽ cùng bình chọn các giải thưởng. Số phiếu của ban giám khảo có trị số 60%, còn của người hâm mộ là 40%. Thành phần ban giám khảo năm nay có những huyền thoại trong làng túc cầu như HLV Fabio Capello, HLV Marcello Lippi, tiền vệ Francesco Totti hay thủ thành Iker Casillas. Với sự đánh giá từ ban chuyên môn, Globe Soccer Awards được kỳ vọng trao giải thưởng cho những cái tên xứng đáng.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, giải thưởng nổi lên nhiều gương mặt đáng chú ý như Lucy Bronze với đề cử Nữ cầu thủ của năm, hay Rudiger của Chelsea là ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ phòng ngự hay nhất.

Globe Soccer Awards 2021 có 9 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cầu thủ nam hay nhất năm; Cầu thủ nữ hay nhất năm; CLB nam hay nhất năm; CLB nữ hay nhất năm; Hậu vệ hay nhất năm; Thủ môn hay nhất năm; HLV hay nhất năm; Đội tuyển hay nhất năm; và Vận động viên eSports hay nhất năm.

Hạng mục được chú ý nhất trong giải thưởng năm nay vẫn là danh hiệu “Cầu thủ nam hay nhất năm". Sáu ngôi sao lọt vào vòng 2 được ban tổ chức công bố bao gồm: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe và Mohamed Salah. Đây là những ngôi sao tấn công hàng đầu của làng bóng đá hiện tại. Ai cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Xét về phương diện chuyên môn và bình chọn của cổ động viên, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski đang là những ứng viên sáng giá nhất.

Ronaldo có một năm thi đấu tương đối thành công khi giành Coppa Italy cùng Juventus, phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Ali Daei để trở thành tiền đạo hay nhất mọi thời đại trong màu áo tuyển quốc gia.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn thi đấu ổn định ở tuổi 36 và cho thấy giá trị đích thực của một siêu sao. Bản thân anh cũng là cầu thủ đạt giải “Cầu thủ nam hay nhất năm" nhiều nhất với 6 lần, trong đó có 4 lần liên tiếp từ 2016 đến 2019.

Lionel Messi cũng sở hữu bảng thành thích không hề kém cạnh. Danh hiệu “Quả bóng vàng 2021” cho thấy Messi được giới chuyên môn đánh giá cao trong năm vừa qua. Siêu sao người Argentina đoạt Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trong màu áo Barcelona cùng với danh hiệu vô địch Copa America cùng đội tuyển Argentina.

Là cầu thủ hiếm hoi có danh hiệu ở cả CLB và đội tuyển, “Quả bóng vàng” thứ 7 trong sự nghiệp là sự tưởng thưởng xứng đáng với Messi.

Trong khi đó, cầu thủ người Ba Lan Lewandowski cũng là ứng viên sáng giá cho giải thưởng Globe Soccer Awards. Lewandowski thi đấu bùng nổ suốt 2 năm qua, đến mức Messi phải thừa nhận Lewandowski xứng đáng giành “Quả bóng vàng 2020”. Trong năm 2021, Lewandowski phá kỷ lục ghi bàn của Gerd Muller với 41 pha lập công ở giải quốc nội, cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga.

Mùa giải này, tiền đạo số 9 vẫn chứng tỏ sức ảnh hưởng tại Bayern với 19 bàn thắng tại Bundesliga khi kết thúc lượt đi. Nhìn tổng thể cả năm, Lewandowski xứng đáng là ứng viên cạnh tranh đáng gờm.

Ngày 27/12, Dubai sẽ trở thành tâm điểm của làng túc cầu với lễ trao giải Globe Soccer Awards 2021. Những khoảnh khắc vinh danh đáng chờ đợi tại sự kiện sẽ được phát sóng độc quyền, trực tiếp và miễn phí đến người hâm mộ trên các nền tảng của FPT Play từ 21h.

Bên cạnh những giải đấu tầm cỡ khu vực và thế giới như Vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á - Road to Qatar và UEFA Champions League,... FPT còn phát sóng nhiều lễ trao giải danh giá như FIFA The Best, Ballon d’Or và Global Soccer Awards. Khán giả hâm mộ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng có thể theo dõi những diễn biến của Globe Soccer Awards 2021 tại website FPT Play; tải ứng dụng FPT Play và đăng ký tài khoản để xem miễn phí chương trình. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 19006600.