Lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 diễn ra vào tháng 12

1.364 tác phẩm đã được lựa chọn vào vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Lễ trao giải cho các cá nhân và đơn vị dự kiến diễn ra ngày 1.12 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Một số bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Nguồn: sobn.ninhthuan.gov.vn.

Phát động từ tháng 2, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức là một trong những hoạt động triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022 và Thể lệ của cuộc thi tới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các địa phương và các trường đại học/học viện.

Cuộc thi được tổ chức theo hai vòng, vòng sơ khảo tại Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các địa phương và trường đại học/học viện; vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội.

Theo báo cáo của các địa phương và các trường đại học/học viện, đã có hơn một triệu học sinh, sinh viên với gần 8.000 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và học viện tham gia cuộc thi ở vòng sơ khảo.

1.364 bài dự thi đã được gửi tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, trong đó, 1.059 bài dự thi của 57 tỉnh/thành phố, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 305 bài dự thi của sinh viên các trường đại học/học viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 28 trường cao đẳng, đại học/học viện trên cả nước).

Ban Tổ chức đã tiến hành đăng tải 216 clip dự thi vòng chung kết đủ điều kiện lên kênh Youtube Sách và Trí tuệ Việt (do Vụ Thư viện quản lý) để bình chọn bắt đầu vào 10 giờ ngày 22/8, kết thúc vào 10 giờ ngày 5/9, với cách thức tính điểm như sau: 1 lượt Xem (View) = 2 điểm, 1 lượt Yêu thích (Like) = 1 điểm. Tổng điểm bình chọn của mỗi clip bằng tổng điểm lượt Xem (View) + lượt Yêu thích (Like). Kết quả bình chọn không ảnh hưởng tới kết quả chấm thi chung cuộc của các clip dự thi.

Theo đó, thí sinh Phạm Thị Thuấn, lớp 10A7, Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh, đã đạt được tổng số điểm bình chọn cao nhất là 2.697 điểm.

Ban tổ chức sẽ tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể xuất sắc tại Lễ trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, dự kiến diễn ra ngày 1/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.