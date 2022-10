Lễ tốt nghiệp giàu cảm xúc của sinh viên BUV khóa 2022

Nhìn lại hành trình 3 năm, Trần Thị Nhật An (trái) - tân cử nhân ngành Tài chính Kế toán - cho rằng BUV đã giúp bản thân từng bước mở rộng vùng an toàn, từ một cô bé rụt rè đến thành viên năng nổ của CLB hùng biện. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Nghĩa - tân cử nhân ngành Quản trị Marketing - cảm thấy may mắn vì có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân ở BUV, từ đó biết phải làm gì và đi bao xa để đạt được những mục tiêu lớn lao trong tương lai. Trọng Nghĩa khẳng định ở BUV “luôn có một thứ gì đó mới để làm”, từ đó kích thích niềm đam mê khám phá và đổi mới mỗi ngày.