Lễ tang nữ diễn viên 'Thủy hử'

Gia đình Vu Nguyệt Tiên cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản, số lượng người viếng hạn chế để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngày 13/8, Sina đưa tin lễ tang của nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên diễn ra tại thành phố Kim Sơn, Cam Túc. Do bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở Trung Quốc, gia đình tổ chức lễ viếng nhỏ gọn, đơn giản với sự có mặt của người thân, lãnh đạo ban ngành và bạn bè thân thiết.

Theo Sina, Trương Học Tùng - chồng Vu Nguyệt Tiên và chị dâu Mã Lệ Quyên - vợ Triệu Bản Sơn suy sụp và không ngừng khóc bên linh cữu của cố nghệ sĩ trước giờ hỏa táng.

Nhiều ngôi sao hàng đầu showbiz như Chương Tử Di, Tân Chỉ Lôi, Nghê Bình, Lưu Hiểu Khánh, Tào Dĩnh, Kim Yến... gửi vòng hoa chia buồn với gia đình cố nghệ sĩ. Theo ghi nhận của phóng viên, người dân ở khu vực Kim Sơn cũng đứng chật hai bên đường để đưa tiễn Vu Nguyệt Tiên.

Lễ tang của Vu Nguyệt Tiên diễn ra kín đáo. Ảnh: Sina, 163.

"Gia đình tôi đau xót, bối rối khi chị Nguyệt Tiên qua đời. Trong thời điểm dịch bệnh, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ không thể đưa tiễn chị ấy đoạn đường cuối. Nhưng tôi tin rằng chị Nguyệt Tiên cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người và an lòng yên nghỉ", Vu Anh Kiệt - em trai diễn viên Thủy hử chia sẻ.

Vu Nguyệt Tiên qua đời vào ngày 9/8 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Nội Mông. Theo báo cáo của cảnh sát, xe chở nữ nghệ sĩ đã chạy quá tốc độ và va chạm với hai con lạc đà trên đường. Vu Nguyệt Tiên tử vong tại chỗ, 3 người thuộc nhân viên đoàn phim bị thương.

Vu Nguyệt Tiên sinh năm 1971. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là diễn viên tài năng của showbiz Hoa ngữ.

Các tác phẩm nổi tiếng của Vu Nguyệt Tiên có thể kể đến Thủy hử, Thư kiếm ân cừu lục, Tây du ký hậu truyện, Love Stories in the Countryside. Trong đó, vai diễn dài hơi của cô trong Love Stories in the Countryside qua 15 phần phim để lại dấu ấn khó quên với khán giả.

Vu Nguyệt Tiên qua đời ở tuổi 50. Ảnh: Sohu.

Nữ diễn viên là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Sau khi vào showbiz, toàn bộ số tiền cô kiếm được đều dùng để chăm lo cho mẹ và các em. Cô có chuyện tình và hôn nhân kéo dài 20 năm với đạo diễn Trương Học Tùng. Cả hai không có con cái.