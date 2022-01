Lễ tang của tài tử 'Moon Knight' Gaspard Ulliel

Gaspard Ulliel được kết luận mất do chấn thương sọ não sau tai nạn trượt tuyết. Lễ tang của anh có 1.000 người đến viếng.

Fox News đưa tin lễ tang của Gaspard Ulliel diễn ra ngày 27/1 tại nhà thờ Sainte-Eustache ở Paris, Pháp. Có gần 1.000 người đến viếng nam diễn viên, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp Catherine Deneuve, Lea Seydoux, Jérémie Renier, Vincent Cassel, Nathalie Baye, vợ và con trai 6 tuổi của anh.

Theo nguồn tin, mini-series kinh dị của đạo diễn Xavier Giannoli phải dừng quay vì Ulliel đột ngột qua đời. Quá trình sản xuất phim dự kiến tiếp tục vào cuối tháng 1. Bạn diễn của Ulliel trong phim là Vincent Lindon và Ramzy Bedia đã đến thắp nhang tiễn đưa tài tử.

Hình ảnh tại lễ tang nam diễn viên Gaspard Ulliel tại Eglise Saint-Eustache ngày 27/1 ở Paris, Pháp. Ảnh: Getty.

Đạo diễn Xavier Dolan hợp tác với Ulliel trong It’s Only the End of the World (2016) bày tỏ lòng tôn kính: "Không thể tin được, thật điên rồ và đau đớn khi nghĩ đến việc phải viết ra những lời này. Yên nghỉ nhé, Gaspard Ulliel".

Scorsese, người đã chỉ đạo Ulliel trong quảng cáo nước hoa Chanel năm 2010, nói với IndieWire: "Tôi ấn tượng trước sự cống hiến và độ thông minh của Ulliel. Anh ấy yêu điện ảnh và luôn theo đuổi ước mơ của mình".

Ngày 19/1, Variety đưa tin Gaspard Ulliel - nam diễn viên đóng series Moon Knight sắp tới của Marvel - đã qua đời ở tuổi 38 sau tai nạn trượt tuyết ở dãy Alps. Nam diễn viên đã chấn thương sọ não sau khi va chạm với một vận động viên tại ngã tư giữa hai con dốc, theo tuyên bố của công tố viên Savoie ở Albertville.

"Gaspard và người kia trượt tuyết với tốc độ bình thường thì ngã xuống đất. Nhân chứng tên Lithuania, 40 tuổi, cũng trượt tuyết và không đội mũ bảo hiểm. Gaspard cũng được nhìn thấy không đội mũ bảo hiểm khi lực lượng cứu hộ đến", nguồn tin cho hay.