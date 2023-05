Le Sserafim lập kỷ lục Kpop tại Mỹ với album 'UNFORGIVEN'

Tạp chí âm nhạc Billboard công bố "UNFORGIVEN", album đầu tiên của nhóm nhạc nữ Le Sserafim, ở vị trí số 6 trên bảng xếp hạng Top 200 Albums phổ biến nhất tại Mỹ.

Nhóm nhạc nữ K-pop Le Sserafim trong một sự kiện. Ảnh: Yonhap.

Le Sserafim trở thành nhóm nhạc nữ Kpop vào Top 10 của Billboard 200 nhanh nhất, chỉ sau hơn một năm kể từ khi ra mắt "UNFORGIVEN". Họ cũng là nhóm nhạc nữ Kpop thứ 5 lọt Top 10 này, sau Blackpink, Twice, Aespa và ITZY.

Ngoài ra, Le Sserafim cũng là nhóm nghệ sĩ nữ Kpop có 2 album lọt Top 20 của Billboard 200 nhanh nhất trong lịch sử. Album "ANTIFRAGILE" của 5 nữ ca sĩ, phát hành năm 2022, đã đạt vị trí số 14 trên bảng xếp hạng vào năm ngoái.

Theo công ty tổng hợp dữ liệu giải trí Luminate (trước đây là Nielsen Music), "UNFORGIVEN" đã phát hành tổng cộng 45.000 bản thu album trong tuần kết thúc vào ngày 11/5. Trong đó, 38.500 bản là album đĩa cứng truyền thống (một kỷ lục mới của các nghệ sĩ nữ Kpop) và 6.500 bản là album phát trực tuyến (stream) - tương đương 9,04 triệu lượt stream trong suốt tuần.

Kỷ lục mới nhất đã cho thấy thành công ấn tượng của Le Sserafim trên thị trường Mỹ.

Ngày 1/5 vừa qua, nhóm nhạc nữ Kpop này đã phát hành album "UNFORGIVEN" dưới dạng kỹ thuật số cùng video âm nhạc cho ca khúc cùng tên. Một ngày sau đó, nhóm phát hành đĩa cứng đầy đủ lần đầu tiên của album này. Theo Hanteo Chart - bảng xếp hạng âm nhạc thời gian thực duy nhất trên thế giới, tổng cộng 1.024.034 bản thu album "UNFORGIVEN" đã được bán ra chỉ trong ngày đầu tiên phát hành, lập kỷ lục doanh số ngày đầu tiên cao nhất trong lịch sử bảng xếp hạng.

"UNFORGIVEN" là một bài hát lấy mẫu từ bài hát chủ đề chính của phim "The Good, the Bad and the Ugly" (Tựa phim Việt: "Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại"). Ca khúc kết hợp hai chất liệu Hip-hop và Funk Rhythm. Bản phối gây ấn tượng với âm thanh guitar mang nhịp điệu funk và có sự góp mặt của nghệ sĩ huyền thoại người Mỹ Nile Rogers. Ca khúc thể hiện thông điệp của Le Sserafim về việc theo đuổi con đường của riêng họ thay vì theo lối mòn.