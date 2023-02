Lễ rước lửa cầu cầu may mắn của người dân Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Lương (33 tuổi, sinh sống tại phường Yên Nghĩa) cho biết sau khi chồng đưa hương về nhà, chị nán lại trước sân đình khấn vái. "Tôi là dâu từ nơi khác tới làng An Định, năm nay tôi xin lộc cầu cho bố mẹ hai bên nội ngoại thật nhiều may mắn, sức khỏe và gia đình luôn bình an, hạnh phúc", chị chia sẻ.