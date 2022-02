Sự kiện trực tuyến lễ ra quân phân khu The Sky - dự án Sun Grand City Hillside Residence diễn ra trung tuần tháng 2 với chủ đề “Skylife - Skyview”.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ 10 đại lý phân phối chính thức và hàng chục nghìn lượt theo dõi trực tuyến. Những thông tin về tiềm năng của phân khu The Sky cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Sức nóng căn hộ nghỉ dưỡng sát biển Phú Quốc

Ngành du lịch đầu năm nay mở ra triển vọng sáng cho bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt là căn hộ sát biển vừa ở vừa kinh doanh cho thuê linh hoạt. Tại Phú Quốc, sau 2 dòng sản phẩm căn hộ The Hill, The Sea, phân khu căn hộ cuối cùng của Sun Grand City Hillside Residence - The Sky - cũng được giới đầu tư quan tâm dù chưa ra mắt.

Lễ ra quân phân khu The Sky thu hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh và hàng chục nghìn lượt theo dõi trực tuyến.

Sự kiện trực tuyến lễ ra quân phân khu The Sky với chủ đề “Skylife - Skyview” là “phát súng” khai xuân cho bất động sản Phú Quốc nói riêng và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm nay nói chung.

Thông qua các màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, video giới thiệu dự án, hệ sinh thái Sun Group ở đảo ngọc được hé lộ. Song song đó, đại diện chủ đầu tư cũng chia sẻ bức tranh tổng quan về thị trường cũng như những lợi thế của phân khu The Sky.

Tiết mục biểu diễn ấn tượng tại lễ ra quân phân khu The Sky.

Bà Mai Thị Hồng Quyên, Giám đốc kinh doanh Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), nhận định khi nền kinh tế phục hồi, dòng tiền có 2 xu hướng chuyển động là nền kinh tế thông qua tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh và kênh tích trữ tài sản. Khi đầu tư sản xuất kinh doanh tạo ra lợi nhuận, dòng tiền này tiếp tục được sử dụng để đổ vào tích trữ tài sản. Trong đó, kênh đầu tư tích lũy hấp dẫn, có dư địa tăng trưởng ổn định là bất động sản.

“Có 3 yếu tố giúp bất động sản bứt phá năm nay là đầu tư công tăng, cơ chế pháp lý thông thoáng và du lịch phục hồi. Trong các điểm đến du lịch phục hồi mạnh mẽ, không thể không nhắc đến Phú Quốc với hơn 300 ngày nắng mỗi năm”, bà Mai Thị Hồng Quyên cho biết.

Bà Mai Thị Hồng Quyên phát biểu tại sự kiện.

Trước triển vọng của thị trường, đại diện các đại lý phân phối The Sky khẳng định sẽ đưa dòng sản phẩm cao cấp và độc đáo này đến tay khách hàng, nhà đầu tư thông thái trong thời gian sớm nhất.

Giải mã những giá trị khác biệt của The Sky

Dự kiến ra mắt ngay trong tháng 2, The Sky được kỳ vọng đạt tốc độ bán hàng ấn tượng. Theo chia sẻ của đại diện Sun Property, 3 yếu tố làm nên sự khác biệt của The Sky là tầm nhìn, vị trí và tính tiên phong trong phong cách nội thất.

Nếu The Hill sở hữu tầm nhìn về thành phố Phú Quốc, The Sea tạo dấu ấn với các căn hộ có tầm nhìn trực diện biển, thì The Sky sở hữu 3 tầm nhìn đẹp gồm hướng biển và công trình “thị trấn Địa Trung Hải”; đô thị Phú Quốc sầm uất; toàn bộ biển trời đảo Ngọc.

Về vị trí, The Sky kết nối nhanh chóng những công trình tiện ích giá trị như quảng trường con sò, cáp treo Hòn Thơm, cầu Hôn và dãy phố F&B.

Phân khu The Sky mang nhiều giá trị riêng biệt.

Yếu tố khác biệt của The Sky so với các tòa tháp căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence là phong cách nội thất mid-century modern phá cách. Đây là ngôn ngữ kiến trúc thịnh hành ở Mỹ Latin và châu Âu ở thế kỷ XX, với cách sắp đặt hình khối, họa tiết, màu sắc không bị bó buộc bởi khuôn khổ nào.

Mid-century modern cũng là phong cách kiến trúc được Bill Bensley mang đến Sun Signature Gallery - công trình biểu tượng tại “thị trấn Địa Trung Hải” - được Sun Group khánh thành vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Tại The Sky, sự hài hòa giữa kiến trúc Địa Trung Hải và phong cách Mid-century modern tạo ra tổng thể ấn tượng, nhất là khi 2 tòa tháp căn hộ cao 20 tầng của phân khu này hoàn thiện trong thời gian tới. Trong đó, những lựa chọn đa dạng như căn hộ 1-2-3 phòng ngủ, căn hộ studio, căn hộ dual key, căn hộ duplex… sẽ nhanh chóng được các đại lý phân phối đưa đến các chủ nhân trong năm nay.

Trò chơi trực tuyến với giải thưởng hấp dẫn là điểm đặc trưng trong các sự kiện của Sun Property.

Với tinh thần đổi mới phương thức kinh doanh, marketing trong thời dịch, các sự kiện trực tuyến của Sun Property ngày càng nâng cao độ hấp dẫn, sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Sự kiện lễ ra quân phân khu The Sky - Sun Grand City Hillside Residences được tổ chức đầu xuân mới, với những tin tức bổ ích, mới mẻ, truyền cảm hứng cho đối tác, chuyên viên kinh doanh trong hành trình đưa sản phẩm căn hộ cao cấp The Sky đến tay khách hàng. Tòa tháp căn hộ The Sky hứa hẹn tạo dấu ấn bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc trong năm nay.