Lễ ra quân phân khu phong cách Thụy Sỹ trong lòng 'quận Ocean'

Tại buổi lễ, các nhân viên kinh doanh cùng khách mời có cơ hội cập nhật thông tin về bối cảnh chung của thị trường bất động sản hiện nay, cũng như sự thay đổi trong cách giới thượng lưu chọn nơi an cư. Đặc biệt, tất cả đã cùng được thông tin về những ưu điểm vượt trội của The Metropolitan - phân khu The Zurich. Cùng với những hình ảnh đầu tiên được công bố, nhiều người tin tưởng dự án có thể tạo nên “làn sóng” mới phía đông Hà Nội.