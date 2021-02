Lệ Quyên đăng ảnh bên Lâm Bảo Châu nhân ngày Valentine

Lệ Quyên khoe ảnh chụp chung Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ cho biết cô đang hạnh phúc và muốn lan tỏa điều đó đến mọi người.

Lễ Tình nhân năm nay, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng diễn viên Lâm Bảo Châu. Cô viết dòng trạng thái đơn giản: “Happy Valentine”. Nữ ca sĩ nhận được lời chúc mừng của đông đảo đồng nghiệp và bạn bè.

Lệ Quyên tâm sự với Zing cô đang hạnh phúc, nhưng không muốn chia sẻ sâu về chuyện riêng tư. “Một người nghệ sĩ như tôi chưa bao giờ dừng yêu hay không yêu. Tôi luôn có tình yêu trong tim. Trong tôi, tình yêu chưa bao giờ khác. Tôi yêu dào dạt lắm. Chỉ là thay đổi sao cho phù hợp với sự lựa chọn của bản thân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Hình ảnh mới của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Ảnh: FBNV.

Cô nói thêm: “Người đàn ông tôi chọn luôn giống nhau: có tư cách và trách nhiệm. Tôi luôn chọn theo mẫu đó để cảm thấy bình yên. Ở tuổi này, tôi cảm thấy thanh xuân trở lại lần thứ hai. Tôi bắt gặp cảm xúc tươi mới ở chính mình. Điều đó khiến tôi thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày, cũng như trong tư duy âm nhạc”.

Thời gian qua, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường xuyên đăng ảnh chụp chung, hay tương tác trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 9/2, tức 28 Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lâm Bảo Châu chia sẻ ảnh mặc đồ đôi với Lệ Quyên.

Hai nghệ sĩ cùng mặc trang phục trắng, đeo khẩu trang khi tạo dáng. Khi phóng viên Zing liên hệ, đại diện Lâm Bảo Châu cho biết hiện chưa thể trả lời chuyện tình cảm.

Ngày 3/2, Lệ Quyên khoe hình bên bạn trai và bày tỏ: “Vợ chồng hay tình nhân, chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn. We are private, not secrets”.

Khi được hỏi có lo lắng bạn trai áp lực vì yêu người nổi tiếng, Lệ Quyên cho rằng: “Tôi mong muốn sự vô tư và bình yên cho người bên cạnh mình. Bất cứ ai yêu nghệ sĩ đều là xui, chứ không phải may mắn đâu. Họ thiệt thòi, luôn bị so sánh với cái bóng của người nghệ sĩ. Tôi không ngại điều gì cho bản thân. Nhưng tôi giữ cho họ. Nếu họ dám ở bên cạnh, dám đương đầu mọi sóng gió, áp lực để yêu mình, thì ít nhất mình nên mang đến sự an ủi cho họ. Với tôi, khi yêu, chúng ta đều là người bình thường”.