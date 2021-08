Lê Quang Liêm có cơ hội giành 30.000 USD tiền thưởng

Sáng 7/8 (giờ Hà Nội), Lê Quang Liêm đã vượt qua kỳ thủ hạng 5 thế giới Levon Aronian (Armenia) ở bán kết giải Chessable Masters.

Ở ngày bán kết thứ 2, Quang Liêm có khởi đầu tốt khi giành 1 ván thắng và 1 ván hòa. Lúc này, Aronian buộc phải giành 2 chiến thắng để đưa trận đấu vào loạt tie-break. Bản lĩnh của kỳ thủ 2 lần vô địch World Cup giúp Aronian làm được điều đó.

Quang Liêm và Aronia phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break cờ chớp. Tại đây, kỳ thủ người Việt Nam đã có những bước đi tốc độ để giành chiến thắng với 1 ván thắng và 2 ván hòa. Anh chính thức giành vé vào chung kết của giải Chessable Masters.

Đây là lần đầu tiên Quang Liêm vào chung kết một giải đấu thuộc hệ thống Champions Chess Tour, giải đấu do Vua cờ Magnus Carlsen tổ chức. Đối thủ của anh là Wesley So, kỳ thủ người Mỹ gốc Philippines.

Lê Quang Liêm đang được đánh giá có phong độ cao. Ảnh: FIDE.

Wesley So và Quang Liêm là 2 đối thủ quen thuộc của nhau. Họ từng tranh tài để khẳng định vị trí kỳ thủ số 1 Đông Nam Á. Wesley So là thần đồng cờ vua của Philippines. Sau đó, anh nhập quốc tịch Mỹ và thi đấu cho đội tuyển cờ vua nước này. Anh từng leo lên hạng 2 thế giới vào năm 2017. Lúc này, Wesley So đang đứng hạng 9 thế giới, hơn Quang Liêm 21 bậc.

Trận chung kết lượt đi Chessable Masters diễn ra vào 22h ngày 7/8 (giờ Hà Nội). Trận lượt về sẽ bắt đầu vào ngày 8/8. Mỗi ngày thi đấu sẽ có 4 ván cờ nhanh. Nếu kết quả là hòa, 2 kỳ thủ sẽ phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Phần thưởng dành cho quán quân và á quân lần lượt là 30.000 USD và 15.000 USD .