Lễ hội ngoài trời lớn nhất thế giới trở lại

Các biển báo nhắc nhở tuân thủ đeo khẩu trang được đặt tại nhiều nơi trong lễ hội. Quy mô người tham dự năm nay cũng giảm bớt so với các năm trước do lo ngại về dịch Covid-19. Kristina Barnes, người phát ngôn của Stampede, không cho biết cụ thể số lượng người tham dự sự kiện hôm 9/7. Nhưng bà nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là mang lại trải nghiệm an toàn cho người tham dự. Ảnh: Reuters.