Lễ hội đèn lồng cuối năm tại Hàn Quốc

Chủ đề năm 2021 là “Forest of healing, the color of Seoul” (tạm dịch: Khu rừng chữa lành, sắc màu Seoul). Có lẽ chủ đề được lấy cảm hứng từ sự bình yên sau những ngày tháng biến động, mong muốn về những điều tốt đẹp ở tương lai. Ngoài các tác phẩm trong nước, nhiều quốc gia cũng tham gia trưng bày tác phẩm đèn lồng tại lễ hội. Ảnh: Visit Korea.