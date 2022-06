Lễ hội âm nhạc sử dụng 300 tấn nước bị chỉ trích

Nữ diễn viên Lee El không đồng tình với cách tổ chức lễ hội âm nhạc Water Bomb. Cô cho rằng số nước sử dụng trong sự kiện nên được dùng để hỗ trợ hạn hán.

Ngày 13/6, TV Daily đưa tin nữ diễn viên Lee El lên tiếng phản đối lễ hội âm nhạc Water Bomb. Phát ngôn của cô được đưa ra giữa bối cảnh hạn hán kéo dài tại Hàn Quốc.

Cô chia sẻ: "Ước gì 300 tấn nước của concert Water Bomb có thể được đổ xuống sông Soyang".

Water Bomb là lễ hội âm nhạc thường niên theo chủ đề mùa hè nổi tiếng tại Hàn Quốc. Một số hoạt động nổi bật tại sự kiện gồm thi đấu bắn súng nước, sân khấu biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp với đó là nhiều màn phun nước sôi động, hoành tráng.

Mỗi chương trình Water Bomb kéo dài 510 phút. Lễ hội được tổ chức tại 4 thành phố là Seoul, Daegu, Incheon và Suwon.

Một số hình ảnh tại lễ hội âm nhạc thường niên Water Bomb. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, quốc gia này hiện trải qua đợt hạn hán bắt đầu từ mùa đông và tiếp tục kéo dài tới đầu mùa hè. Lượng mưa tích lũy của tháng 5 là 5,8 mm, chỉ bằng 5,6% so với mức trung bình là 104,2 mm.

Sản lượng nước ở sông Soyang giảm xuống dưới 40%. Khu vực thượng nguồn dần cạn kiệt nước do đợt hạn hán nghiêm trọng này.

Phần lớn khán giả tỏ ra đồng tình với Lee El. "Bạn nói đúng", "Hãy tổ chức concert này ở sông Soyang đi", "Đừng lãng phí nước có thể uống được nữa", Segye Ilbo trích dẫn bình luận từ khán giả.

Sau chia sẻ của El, công chúng nhắc lại tranh cãi lãng phí nước trong concert của nam ca sĩ PSY.

Vào ngày 4/5, tại chương trình Radio Star, khi đề cập đến Soak Show - chuỗi concert mùa hè có chủ đề tương tự Water Bomb - PSY tiết lộ: "Tôi sử dụng nước có thể uống được cho sự kiện. Nước rất đắt. Mỗi buổi biểu diễn tiêu tốn khoảng 300 tấn nước".

Sau khi chương trình phát sóng, chia sẻ của PSY khiến anh đối mặt với nhiều chỉ trích. "Giữa tình hình này, PSY nên quyên góp số nước anh ấy định dùng cho buổi biểu diễn để dùng cho nông nghiệp, và thay vào đó là tổ chức concert chỉ bằng chính sức mình", khán giả để lại bình luận.

Lee El tên thật là Kim Ji Hyun, sinh năm 1982. Cô gia nhập giới giải trí từ năm 2009. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm It's Okay, That's Love, Goblin, Hoa du ký, My Liberation Note...