Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc bị chỉ trích vì tràn ngập âm thanh 19+

Seoul World DJ Festival diễn ra trong 3 ngày 2/6-4/6 tại Hàn Quốc. Theo Xports News, sự kiện này có kết hợp độc đáo giữa lễ hội âm nhạc EDM và công viên giải trí. Hình thức này giúp sự kiện thu hút lượng lớn khán giả trong suốt nhiều năm tổ chức. The Seoul Times nhận định đây là một trong những lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất châu Á.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc nhận định ban tổ chức lễ hội âm nhạc cần thận trọng khi theo đuổi hướng 19+ bởi sự kiện này không giới hạn độ tuổi và trẻ nhỏ cũng có thể tới theo dõi. “Tiếng rên rỉ tại Seoul Land. Seoul World DJ Festival 19+ không phù hợp với công viên giải trí” là tiêu đề bài viết đăng ngày 6/4 của Xports News.

Là lễ hội âm nhạc lâu đời bắt đầu từ năm 2007, Seoul World DJ Festival đã thu hút sự chú ý với đội hình nghệ sĩ biểu diễn và các điểm tham quan đầy màu sắc. Vào đầu tháng 6, trong tiết trời đầu hè ngày càng nóng bức, Seoul World DJ Festival lôi kéo đám đông ghé thăm công viên giải trí Seoul Land để thưởng thức những bản nhạc EDM sôi động và mãnh liệt.

Với sân khấu chính thức bắt đầu lúc 14h, khán giả mặc nhiều trang phục cosplay các nhân vật khác nhau. Tại đây, khán giả nam cởi áo, trong khi nhiều khán giả nữ ăn mặc hở hang. Họ lần lượt tụ tập thành từng nhóm và góp phần khuấy động sân khấu.

Được tổ chức lần đầu tiên sau 4 năm kể từ năm 2019, Seoul World DJ Festival năm nay sử dụng không gian rộng rãi của Seoul Land và có tổng cộng 4 sân khấu với tên gọi: Sân khấu thế giới, Sân khấu trong mơ, Sân khấu nền tảng và Sân khấu chào mừng. Các sân khấu được dựng lên để khán giả có thể thưởng thức nhiều phần trình diễn khác nhau.

Vì vậy, vào ngày này, Seoul Land chật ních người, từ những khán giả đơn lẻ cho đến gia đình đi chơi cuối tuần. Tờ Xports News nhấn mạnh bất cứ ai cũng có thể tham gia lễ hội mà không có sự kiểm soát độ tuổi, đối tượng. Do đó, ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể theo dõi các phần trình diễn EDM.

Thời gian trôi qua, bầu không khí tại địa điểm tổ chức càng nóng lên. Thậm chí, khu vực bán vé trực tiếp tại lễ hội cũng đóng cửa sớm bởi quá đông người tới xem. Trên Sân khấu thế giới - sân khấu chính của lễ hội - mọi người nhảy nhót và thưởng thức các phần trình diễn.

“Họ chờ đợi ở quầy rượu và khu vực chụp ảnh để được quấn lấy nhau. Ban tổ chức có bố trí nhân viên an ninh để kiểm soát ở nhiều nơi. Tuy nhiên, số nhân viên này là không đủ. Ngoài ra, vì Seoul World DJ Festival là lễ hội âm nhạc 19+ nên cũng có những tình huống không phù hợp so với địa điểm tổ chức”, Xports News viết.

Truyền thông Hàn Quốc tiếp tục miêu tả lễ hội âm nhạc: “Thỉnh thoảng, âm nhạc xen lẫn những âm thanh rên rỉ kỳ lạ. Âm thanh đó tràn ngập Seoul Land. Trong khi đó, một số khán giả tỏ ra khó chịu khi thấy những người tổ chức tiệc nhậu. Việc đó khiến quá trình di chuyển trở nên khó khăn hơn”.

Theo miêu tả của Xports News, rất dễ dàng để tìm thấy những người lớn nhảy múa trong sự phấn khích của âm thanh EDM khi đang đẩy xe có chở trẻ em. Họ đứng vui đùa theo nhóm 3 hoặc 5 người.

Truyền thông địa phương chỉ ra ban tổ chức cần cân nhắc về cách thức tổ chức bởi sự kiện không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

Hiện trên diễn đàn Intiz, khán giả tranh luận về sự kiện này. Họ bình luận: “Tiếng rên rỉ quá mức cần thiết và thực tế là tôi thấy thương các bé”, “Sẽ không có vấn đề gì nếu trẻ em không được phép vào”, “Nó quá tệ hại”.

Ngoài ra, thật đáng thất vọng khi thấy các nhân viên quản lý an toàn chỉ đổ xô vào một khu vực. Lực lượng nhân sự phụ trách từng sân khấu dường như không đủ để đáp ứng lượng khán giả quá đông đổ về. Tại cả 4 sân khấu, nhiều nhân viên phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tai nạn có thể bất ngờ ập tới. Điều đó cho thấy mức độ an toàn của sự kiện không cao.

Seoul World DJ Festival là lễ hội âm nhạc đại diện cho niềm tự hào EDM tại Hàn Quốc. Nó dẫn dắt một nền văn hóa mới với sự kết hợp độc đáo của không gian công viên giải trí, kéo theo sự mở rộng của tầng lớp tiêu dùng. Nếu cẩn thận hơn trong khâu tổ chức, chuẩn bị, Seoul World DJ Festival sẽ khẳng định bản thân là lễ hội âm nhạc mà cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể yêu thích, Xports News viết.

Mặt khác, Tổng giám đốc của Seoul World DJ Festival Kim Eun Seong nói với Xports News: "Tôi rất biết ơn vì nhiều khán giả đã không quên và ghé thăm sự kiện này khi nó được khởi động lại sau đại dịch. Seoul World DJ Festival là lễ hội EDM tiêu biểu của Hàn Quốc và bây giờ bạn có thể xem nó không chỉ ở Hàn Quốc mà cả nước ngoài. Chúng tôi sẽ cố gắng để được đồng hành cùng khán giả trên toàn thế giới".

