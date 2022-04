Lễ cưới xa hoa, 'bất khả xâm phạm' của Son Ye Jin, Hyun Bin

Hôn lễ được mong đợi của Son Ye Jin, Hyun Bin đã diễn ra chiều 31/3. Điều đáng chú ý nhất là sự kiện thắt chặt an ninh.

Fan Việt Nam: 'Hôm nay chỉ đọc tin về đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin' Chia sẻ với Zing, khán giả ở Việt Nam gửi lời chúc Son Ye Jin và Hyun Bin sớm có con. Người Hàn Quốc khẳng định hôn lễ là tin tức hàng đầu tại xứ kim chi.

Ngày 31/3, lễ cưới Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra tại khách sạn Grand Walkerhill, Gwangjin-gu, Seoul. Đây là sự kiện được mong chờ nhất những ngày qua ở Hàn Quốc.

An ninh thắt chặt

Trước Hyun Bin - Son Ye Jin, nhiều ngôi sao Hàn Quốc như vợ chồng Bae Yong Joon, Park Su Jin, Ji Sung và Lee Bo Young, Ji Sang Wook - Shim Eun Ha, Jeong Hye Young - Sean, Joo Sang Wook - Cha Ye Ryun, diễn viên Kim Hee Sun, Lee Si Young, ông chủ của JYP Entertainment Park Jin Young… chọn Aston House làm nơi tổ chức hôn lễ.

Theo MK, địa điểm Hyun Bin, Son Ye Jin lựa chọn ngoài sự sang trọng của một khách sạn 5 sao còn đảm bảo tuyệt đối về an ninh. Với tầm nhìn ra chân núi Acha và sông Hàn, nơi đây yêu cầu chi phí tổ chức cao, ước tính lên tới hơn 100 triệu won. Trong đó, chi phí sử dụng hội trường từ 15 triệu won trở lên, trang trí hoa trong buổi lễ khoảng 25 triệu won. Riêng chi phí an ninh để kiểm soát bên trong và ngoài địa điểm tổ chức lễ cưới lên tới 10 triệu won.

Hình ảnh trong lễ cưới do Son Ye Jin, Hyun Bin cung cấp.

Vì vậy phóng viên Hàn Quốc có mặt tại địa điểm tổ chức hôn lễ từ sáng sớm nhưng không thể cập nhật những hình ảnh của cô dâu, chú rể. Yonhap News cho biết để đảm bảo an ninh, ban tổ chức lắp đặt một trạm kiểm soát cách lối vào tòa nhà khoảng 250 m.

Ngoài việc sử dụng biển báo “Cấm vào cửa”, đội ngũ bảo an còn kiểm tra nghiêm ngặt những người ra vào. Họ kiểm soát những người vào lễ cưới theo danh sách đã được đăng ký thông tin từ trước. Theo YTN Star, đây là sự kiện bất khả xâm phạm.

Aston House tọa lạc trên đồi, nằm sâu trong khuôn viên của khách sạn Walkerhill nên người ngoài không dễ tiếp cận. Đặc biệt, theo báo chí Hàn Quốc, mỗi ngày, Aston House chỉ tổ chức một hôn lễ nên có thể kiểm soát tối đa sự riêng tư và an ninh cho khách hàng. Khi gửi thiệp mời cho khách, Hyun Bin, Son Ye Jin cũng yêu cầu giữ kín thông tin.

Cũng để đảm bảo sự riêng tư nên Hyun Bin, Son Ye Jin chỉ mời những người thân thiết. Aston House có sức chứa 300 người nhưng theo The Fact, buổi lễ được tổ chức với quy mô dưới 200 người.

Ban tổ chức bố trí chốt kiểm tra trước cổng ra vào và yêu cầu khách mời mang theo thiệp mời.

Tới 15h (giờ địa phương) - thời điểm đón khách - sự nghiêm ngặt vẫn được duy trì. Tờ YTN Star thậm chí đặt tiêu đề bài viết: “Son Ye Jin, Hyun Bin đón khách trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt”.

Khách mời chỉ có thể vào cửa sau khi được đội ngũ bảo vệ kiểm tra tên hoặc số xe đã đăng ký trước. Thời gian tổ chức hôn lễ đến sát, trong khi đó, bên ngoài nhân viên an ninh vẫn kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện và khách mời đến dự lễ cưới.

Edaily miêu tả địa điểm tổ chức đám cưới có hơn 10 vệ sĩ đứng dọc con đường từ cổng dẫn đến Aston House. Số lượng phóng viên đứng ở cổng chờ đợi khoảng 30 người, chưa kể phóng viên từ nước ngoài... Edaily thậm chí cho biết trong quá trình làm việc, các vệ sĩ khá nhạy cảm và gây gổ với phóng viên.

Để tránh sự chú ý của truyền thông, vệ sĩ nhận dạng khách mời bằng cách nhìn thẳng vào họ thông qua cửa kính xe. Thời gian diễn ra buổi lễ càng đến gần, xe cộ của quan khách chờ vào đám cưới xếp thành hàng dài. Sau đó, bãi xe kín chỗ và nhân viên phải hướng dẫn khách mời đến một địa điểm mới.

Bởi sự nghiêm ngặt về an ninh nên tất cả hình ảnh chụp hôn lễ do truyền thông Hàn Quốc đăng tải đều ở góc rộng với độ phân giải kém.

Trước đó, thông tin về ngày trọng đại của Hyun Bin, Son Ye Jin liên tục được báo chí đăng tải. Nhưng công ty quản lý của hai nghệ sĩ luôn từ chối bình luận.

"Về lễ cưới, rất khó để chúng tôi xác nhận thông tin bởi đây là sự kiện mang tính riêng tư và chúng tôi cũng không hay biết gì. Các diễn viên không hề chia sẻ tình hình chuẩn bị hôn lễ với chúng tôi", đại diện của MS Team Entertainment cho biết.

Dàn khách mời nổi tiếng, hào nhoáng như lễ trao giải

Sport Chosun cho biết danh sách khách mời tham dự hôn lễ của Son Ye Jin, Hyun Bin là những đồng nghiệp nổi tiếng. Trong đó, Jang Dong Gun chủ trì và đọc bài phát biểu. Ngoài ra, danh sách khách mời có Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In do cô dâu mời.

Chú rể Hyun Bin mời Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee. Osen bổ sung Gong Yoo, Han Jae Suk và Jeon Mi Do - bạn diễn của Son Ye Jin trong Thirty Nine - vào danh sách nghệ sĩ tham dự.

Paul Kim, Gummy và Kim Beom Soo cũng góp giọng trong sự kiện để chúc mừng hai ngôi sao.

Sport Chosun nhận định Hyun Bin và Son Ye Jin vốn là ngôi hạng A của Hàn Quốc. Họ duy trì vị thế hàng đầu suốt nhiều năm qua lại được công chúng yêu mến vì đời tư, sự nghiệp trong sạch. Do đó, khi về chung một nhà, quyền lực của hai ngôi sao càng cao. Hôn lễ của họ cộng thêm sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng đã trở thành “cuộc hôn nhân xa hoa”.

Đám cưới được trang trí ngập hoa tươi nhiều màu sắc. Tờ MK cho biết hoa tươi được đưa đến bằng xe tải lớn. Ước tính chi phí tổ chức đám cưới ở Aston House có thể lên tới hơn 100 triệu won với 25 triệu won tiền trang trí.

Ngoài chi phí tổ chức hôn lễ đắt đỏ, cô dâu, chú rể còn đầu tư phần trang phục để có một ngày trọng đại đáng nhớ. Váy cưới của Son Ye Jin thuộc thương hiệu Elisaab, Vera Wang và Mira Zwillinger. Vera Wang là thương hiệu được nhiều ngôi sao trong và ngoài nước yêu thích như Shim Eun Ha, Kim Nam Joo, Victoria Beckham, Mariah Carey hay Ariana Grande.

Hình ảnh của hai ngôi sao trong hôn lễ.

Hai chiếc váy cưới Son Ye Jin mặc trong hình ảnh công bố trước lễ cưới có giá khá đắt đỏ. Chiếc váy hai dây, tùng xòe nhẹ với thiết kế khoét lưng nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của Elie Saab, có giá 22.950 USD . Chiếc váy còn lại nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2020 của Vera Wang, có giá 9.800 USD .

Theo Newsen, trong hôn lễ, Son Ye Jin còn mặc váy cưới khác do Mira Zwillinger thiết kế. Mira Zwillinger được mệnh danh là váy cưới hot nhất những ngày này và là thương hiệu nhận được sự quan tâm lớn của các cô dâu tương lai trên toàn thế giới. Nó được điều hành bởi hai mẹ con nhà thiết kế người Israel Mira Zwillinger và Rich Zwillinger.

Được gọi là hôn lễ thế kỷ nên những chi tiết nhỏ trong đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin gây chú ý lớn không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu. Do đó, tờ Newsen dự đoán tác phẩm do Mira Zwillinger thực hiện có thể được đặt tên là “váy cưới của Son Ye Jin” và gây sốt những ngày tới.

Dailian ví hôn lễ của Son Ye Jin, Hyun Bin như một lễ trao giải hào nhoáng. Đám cưới của họ nhận được sự quan tâm không chỉ ở Hàn Quốc mà cả Châu Á. Người hâm mộ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan… gửi lời chúc mừng hai ngôi sao thông qua mạng xã hội.