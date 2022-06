Lễ cưới ngoài trời của Jang Na Ra

MC Park Kyung Lim chủ trì và Lee Soo Young hát trong hôn lễ của Jang Na Ra. Nữ ca sĩ quen chồng khi quay phim "VIP".

Osen đưa tin ngày 26/6, Jang Na Ra tổ chức hôn lễ ngoài trời tại Seocho-gu, Seoul. MC Park Kyung Lim chủ trì hôn lễ. Trong khi đó, ca sĩ ballad nổi tiếng Lee Soo Young biểu diễn bài hát chúc mừng cô dâu, chú rể. Chỉ những người trong gia đình và bạn bè thân thiết mới được tham dự vì buổi lễ diễn ra riêng tư.

Chồng của Jang Na Ra kém cô 6 tuổi và là một quay phim. Họ gặp nhau trên phim trường VIP. Họ hẹn hò hai năm trước khi tổ chức lễ cưới.

Jang Na Ra và chồng kết hôn sau 2 năm hẹn hò.

"Sau hơn hai năm hẹn hò với một người kém tôi 6 tuổi, làm việc trong lĩnh vực video, chúng tôi hứa trở thành bạn đời của nhau. Tôi muốn chia sẻ cuộc sống và cảm giác hạnh phúc này cho những người quý giá của tôi. Tôi xin lỗi vì không thể nói rõ hơn về bạn đời, anh ấy không phải người nổi tiếng nên có thể cảm thấy không thoải mái nếu bị chú ý. Chúng tôi chân thành yêu cầu sự cảm thông của các bạn", Jang Na Ra chia sẻ khi thông báo kết hôn.

"Anh ấy có nhân cách tốt và có hiếu với cha mẹ. Vì anh ấy không phải người nổi tiếng nên tôi cố gắng giữ hôn lễ càng yên tĩnh càng tốt", nữ ca sĩ kiêm diễn viên cho biết thêm.

Jang Na Ra ra mắt năm 2001 với ca khúc Burying Your Face in Tears. Sau đó, cô trở nên nổi tiếng với nhiều ca khúc hit như Sweet Dream, Maybe It's love, Confession, I am a woman và April Story.

Sau đó, cô chuyển hướng trở thành diễn viên và được yêu thích nhờ nhiều phim ăn khách như Successful Story of a Bright Girl, Công chúa bướng bỉnh, Thái y nghịch ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu Hoa và mới nhất là The Last Empress, VIP.