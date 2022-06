Lễ cưới lần hai của Từ Hy Viên

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup có tiệc cưới đơn giản, ấm cúng tại Đài Loan. Sự kiện cũng là dịp cô ra mắt chồng mới với người thân, bạn bè.

Ngày 23/6, Sina đưa tin Koo Jun Yup chia sẻ thêm một số hình ảnh trong tiệc kết hôn của anh và Từ Hy Viên. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản với sự tham gia của gia đình và bạn thân trong ngành giải trí của nữ diễn viên Bong bóng mùa hè, như vợ chồng ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ - Trần Kiến Châu.

Ở tiệc mừng cưới, hai vợ chồng mặc trang phục hiện đại. Trong đó, cô dâu Từ Hy Viên diện váy hở eo kết hợp lưới che mặt. Koo Jun Yup và Từ Hy Viên có nhiều khoảnh khắc như ôm hôn, nắm tay. Họ thể hiện niềm vui khi đã tìm được bạn đời phù hợp.

Theo chuyên gia trang điểm của người đẹp Vườn sao băng, DJ Koo và Từ Hy Viên mặn nồng, gắn kết như thời mới yêu nhau cách đây hơn 20 năm.

Quản lý Từ Hy Viên tiết lộ hai nghệ sĩ trẻ ra nhờ tình yêu. Ảnh: Sohu.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên thông báo kết hôn ngày 8/3. Họ tiến đến hôn nhân sau vài tháng trò chuyện qua mạng dù chưa gặp lại nhau sau 24 năm xa cách. Ngày 28/3, cả hai hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Loan.

Từ Hy Viên cho biết cô và DJ Koo không tổ chức hôn lễ và sinh con chung với nhau. Vì vậy, thủ tục cưới xin của họ đơn giản, diễn ra nhanh gọn. Đôi uyên ương cùng xăm dòng chữ "Remember together forever" và nhẫn đôi trên tay như vật đính ước tình cảm.

Từ Hy Viên ngồi ở vị trí trung tâm trong tiệc mừng cưới của cô và ca sĩ người Hàn. Ảnh: Sina.

Theo 163, hiện tại DJ Koo ở Hàn Quốc, tạm sống xa Từ Hy Viên một thời gian. Trước đó, hai nghệ sĩ có 3 tháng hưởng tuần trăng mật ở Đài Loan. Trên chương trình You Quiz On The Block, Koo Jun Yup bày tỏ sự thương nhớ vợ. Nam ca sĩ cho biết anh và Từ Hy Viên là định mệnh. Nếu không gặp lại cô, DJ Koo dự định sống độc thân cả đời.