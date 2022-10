Lễ cưới diễn viên Nam Goong Min và vợ người mẫu

Nam diễn viên Nam Goong Min và người mẫu Jin Ah Reum cử hành hôn lễ hôm 7/10 sau 7 năm hẹn hò.

Tối 7/10, tờ MK đưa tin nam diễn viên Nam Goong Min và người mẫu Jin Ah Reum cử hành hôn lễ vào chiều cùng ngày tại khách sạn Shilla ở Jangchung-dong, Seoul. Lễ cưới có sự góp mặt của họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết với cô dâu, chú rể.

Nhà sản xuất Choi Yoon Seok, người có mối quan hệ thân thiết với Nam Goong Min qua bộ phim truyền hình KBS2 Chief Kim đăng một video quay ở buổi lễ lên trang cá nhân. Qua đó, Choi Yoon Seok gửi lời chúc mừng Nam Goong Min.

Trong video của Choi Yoon Seok, Nam Goong Min cùng Jin Ah Reum sánh bước vào lễ đường trong tiếng reo hò, cổ vũ của khách mời. Đây là lễ cưới được tổ chức riêng tư nên hiện tại khá ít hình ảnh được chia sẻ.

Hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ Nam Goong Min. Ảnh: MK.

Nam Goong Min sinh năm 1978 là diễn viên, đạo diễn kiêm biên kịch. Anh lần đầu được khán giả Hàn Quốc công nhận tài năng là thông qua bộ phim A Dirty Carnival (2006). Từ đó, Nam Goong Min tham gia nhiều bộ phim như Remember: War of the Son, Beautiful Gong Shim, Good Manager, Falsify, Awaken, The Veil...

Anh từng thắng Daesang (hạng mục quan trọng nhất trong các lễ trao giải Hàn Quốc) tại Giải thưởng Phim truyền hình SBS năm 2020 nhờ vai diễn Baek Seung Soo trong Hot Stove League. Nam Goong Min đang đóng vai luật sư Cheon Ji Hoon trong bộ phim truyền hình One Dollar Lawyer.

Nam Goong Min và người mẫu Jin Ah Reum hình thành mối quan hệ thông qua bộ phim Light My Pie phát sóng năm 2015. Ở dự án này, Nam Goong Min đảm nhận vai trò đạo diễn. Hai ngôi sao công khai hẹn hò từ năm 2016.