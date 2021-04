Lễ cưới đắt giá bậc nhất giới giải trí Hàn Quốc

Váy cưới chính của Ji Hyun trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng, chiếc nhẫn nữ diễn viên đeo khi chụp ảnh cưới có giá lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Jeon Ji Hyun kết hôn với Choi Jun Hyuk năm 2012. Vào ngày trọng đại, nữ diễn viên mặc ba chiếc váy, một trong số đó là hanbok truyền thống được thiết kế bởi Lee Young Hee - nhà thiết kế hanbok nổi tiếng tại Hàn Quốc. Theo Chosun.com, váy cưới chính của Ji Hyun trị giá khoảng 80 triệu won ( 1,6 tỷ đồng ). Chiếc nhẫn của nữ diễn viên đeo trong khi chụp ảnh cưới có giá lên tới 500 triệu won (hơn 10 tỷ đồng ), vương miện cô đeo trong lễ cưới chính thức có giá 1,2 tỷ won (hơn 24 tỷ đồng ).

Theo Dispatch, chồng của Jeon Ji Hyun - Choi Jun Hyuk - được bổ nhiệm là CEO của Alpha Asset Management (công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính) vào đầu năm 2020. Alpha Asset Management có tài sản ròng lên tới 350 tỷ won (hơn 7.400 tỷ đồng ). Ngoài ra, Choi Jun Hyuk có xuất thân từ gia đình giàu có nổi tiếng Hàn Quốc. Mẹ anh và bà ngoại là nhà thiết kế thời trang, bố Jun Hyuk là cổ đông lớn nhất của Alpha Asset Management.

Nhờ thành công của Cô nàng ngổ ngáo, Vì sao đưa anh tới, Jeon Ji Hyun trở thành sao hạng A của giới giải trí Hàn. Không chỉ có sự nghiệp phát triển, nữ diễn viên sinh năm 1981 còn là người sở hữu khối gia tài khổng lồ, đứng đầu bảng xếp hạng các đại gia bất động sản của Kbiz tính đến hiện tại. Từ trước khi kết hôn, cô đã sở hữu một căn hộ ở Samseongdong iPark. Sau khi kết hôn được 2 năm, Ji Hyun mua một tòa nhà ở Nonhyundong với giá 5,7 triệu USD (hơn 130 tỷ đồng ) và kiếm được lợi nhuận đáng kể từ việc cho thuê.

Jeon Ji Hyun là sao hạng A, sở hữu khối tài sản khổng lồ ở Hàn Quốc.

Đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những đám cưới xa hoa là đám cưới của Kim Seung Woo và Kim Nam Ju. Chosun.com cho hay Nam Ju mặc váy cưới trị giá 25 triệu won (hơn 500 triệu đồng) vào ngày cưới, đôi bông tai của cô được làm từ kim cương, có giá lên tới 300 triệu won (hơn 6 tỷ đồng ).

Lễ cưới của Lee Sang Soon và Lee Hyo Ri đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những đám cưới đắt đỏ. Tiếp theo đó là lễ cưới của Cha In Pyo và Shin Aera ở vị trí thứ 4, Park Kyung Rim và Park Jeong Hoon ở vị trí thứ 5, Wonbin và Lee Na ở vị trí thứ 6, Bae Yong Jun và Park Soo Jin ở vị trí thứ 7.