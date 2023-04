Lễ cưới của sao nam 'The Glory'

Tờ Chosun đưa tin nam diễn viên Heo Dong Won lần đầu công bố bộ ảnh cưới. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn em. Anh sẽ luôn đứng phía sau em".

Người bạn đời của sao nam The Glory có ngoại hình đẹp nhưng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Diễn viên giấu kín chuyện tình cảm trước khi cưới. Thông tin Heo Dong Won lập gia đình ở tuổi 43 nhận được sự chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Lễ cưới của cả hai diễn ra cách đây không lâu, tại một khách sạn sang trọng ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Hôn lễ được trang hoàng tinh tế, tỉ mỉ với nhiều hoa tươi, đèn chùm. Cô dâu diện hai đầm cưới được thiết kế riêng, theo phong cách khác nhau khi bước vào lễ đường, làm lễ và tiệc chính. Chú rể lịch lãm trong bộ vest đen tối màu.

Sau khi trao lại thề nguyện, Heo Dong Won cũng gửi lời cảm ơn tới người thân, quan khách để đến dự lễ cưới của cả hai.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 2022, Heo Dong Won chia sẻ: "Cha mẹ tôi luôn dặn dò rằng khi kết hôn, tôi phải luôn yêu thương, động viên người bạn đời của mình. Họ đã rời xa gia đình để gắn bó cả cuộc đời với tôi. Vì thế, đừng bao giờ làm họ đau khổ".

Heo Dong Won (43 tuổi) từng đảm nhận vai phụ trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Extraordinary Attorney Woo, Quân vương bất diệt, Sell Your Haunted House... Anh thể hiện lối diễn xuất đa dạng khi có thể hóa thân thành nhiều kiểu nhân vật, từ tốt đến xấu.

Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất khi vào vai thầy giáo Chu trong phim truyền hình The Glory. Thầy giáo Chu là đồng nghiệp của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) tại một trường tiểu học. Người này luôn để ý và nhiều lần bắt nạt Moon Dong Eun.

