Lễ cưới của nữ diễn viên Bae Seul Ki

Bae Seul Ki sinh năm 1986, là ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Năm 2005, cô ra mắt với tư cách thành viên của nhóm The Red, nhưng sau đó chuyển sang hoạt động solo. Sao nữ được chú ý khi đảm nhận vai diễn táo bạo trong 2 bộ phim điện ảnh Door to the Night (2013) và School of Youth: The Corruption of Morals Cast (2014).