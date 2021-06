Lễ cưới của nữ ca sĩ Ben

Ca sĩ Ben và CEO Lee Wook hẹn hò từ năm 2019. Trước đó, cả hai dự định kết hôn vào tháng 8/2020 nhưng phải hủy do dịch bệnh.

Ngày 7/6, Newsen đưa tin trên trang cá nhân, nhà sản xuất Park Kyung Jin chia sẻ hình ảnh chụp tại lễ cưới của ca sĩ Ben (tên thật Lee Eun Young) với CEO Lee Wook. Lễ cưới của Ben được tổ chức ngoài trời với không gian bao quanh bởi hoa tươi.

Trước đó, Ben cho biết cô dự định tổ chức ngày trọng đại vào tháng 8/2020 nhưng buộc phải hủy do dịch bệnh bùng phát.

Hình ảnh trong lễ cưới của ca sĩ Ben với bạn trai CEO Lee Wook. Ảnh: IGNV.



Ngày 2/9/2019, thông tin hẹn hò của Ben và Lee Wook xuất hiện. Lee Wook là nhà sáng lập và chủ tịch của W Foundation - tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu hoạt động vì thiên nhiên có trụ sở tại Hàn Quốc.

Chia sẻ với truyền thông, Lee Wook xác nhận mối quan hệ. "Tôi là người hâm mộ của Ben từ trước khi chúng tôi hẹn hò. Nhưng tới khi gặp gỡ, tôi mới biết tôi yêu cả những thứ phía sau hào quang của cô ấy - điều không phải ai cũng thấy được. Ở cạnh Ben, tôi mới biết cô ấy tuyệt vời tới nhường nào", Lee Wook nói.

Thời điểm đó, Major 9 - công ty chủ quản của Ben - cũng khẳng định thông tin hẹn hò của nữ ca sĩ và bạn trai CEO là hoàn toàn chính xác. Công ty này cho hay nữ ca sĩ và Lee Wook chính thức trở thành một cặp sau ba tháng tìm hiểu.

Ben (Lee Eun Young) sinh năm 1991. Nữ ca sĩ là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như 180 Degree, Love, ing, Thank you for goodbye.