Lễ cưới của MC gốc Việt Jeannie Mai và chồng rapper

Sau một năm đính ước, Jeannie Mai và rapper Jeezy đã tổ chức lễ cưới nhỏ gọn với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè.

Ngày 2/4, trên Instagram, MC Jeannie Mai đăng ảnh trong lễ cưới với ông xã. "Anh sẽ mãi mãi là hoàng tử của em. Từ hôm nay, tôi là bà Jeannie Mai Jenkins", cô chú thích.

Ở phần bình luận, đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến cặp uyên ương. Nữ MC gốc Việt và chồng quyết định lên xe hoa sau một năm đính ước.

Jeannie Mai xác nhận đã kết hôn với bạn trai rapper. Ảnh: Instagram/Vogue.

Tiết lộ trên tạp chí Vogue, Jeannie Mai nói vợ chồng cô đã làm lễ cưới tại nhà riêng ở bang Atlanta, Mỹ hôm 27/3. Cả hai dự định về Việt Nam để gặp gỡ người thân cô dâu nhưng do dịch Covid-19 nên đành phải hoãn lại kế hoạch này.

"Toàn bộ dự tính của tôi và Jeezy bị xáo trộn vì dịch bệnh. Sau khi mẹ Jeezy mất đột ngột, tôi và anh ấy nhận ra cuộc đời này quá ngắn ngủi. Thế nên chúng tôi đã quyết định kết hôn nhanh chóng. Vợ chồng tôi muốn làm một buổi lễ nhỏ gọn - nơi đủ không gian để tôi và Jeezy trao nhau lời thề ước", Jeannie Mai chia sẻ.

Jeannie Mai và rapper Jeezy (tên thật Jay Wayne Jenkins) nên duyên sau khi quay show The Real. Đến tháng 8/2019, họ mới công khai quan hệ trước công chúng. Hơn một năm trước, Jeannie Mai đã được Jeezy cầu hôn.

Trước Jeezy, Jeannie Mai từng là vợ của nam diễn viên Freddy Harteis. Họ kết hôn năm 2007 và chia tay vào cuối năm 2017.

Jeannie Mai là MC gốc Việt nổi tiếng thế giới. Ảnh: Vogue.

Sinh năm 1979, Jeannie Mai là MC người Mỹ gốc Việt. Cô được biết đến qua chương trình How Do I Look?, Character Fantasy. Với tư cách là cố vấn thời trang, Jeannie còn xuất hiện trong Fashion Tips Today, giám khảo khách mời Asia’s Top Model 2012. Cô cũng là một trong 3 MC dẫn Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Trong sự nghiệp, Jeannie từng làm việc với các ngôi sao nổi tiếng như Christina Aguilera, Alicia Keys, Rosario Dawson...

Còn Jeezy là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng người Mỹ. Anh đã phát hành 10 album phòng thu, cũng như nhiều đĩa đơn thành công như Soul Survivor, I Luv It, Go Getta...