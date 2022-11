Lễ cưới của diễn viên Ko Seong Hee

Diễn viên Ko Seong Hee tổ chức lễ cưới ngày 20/11. Suốt thời gian qua, cô âm thầm chuẩn bị và giữ kín thông tin về ngày vui.

Ko Seong Hee tổ chức lễ cưới riêng tư.

Tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Ko Seong Hee tổ chức lễ cưới ngày 20/11 tại một khách sạn ở Jung-gu, Seoul. Quản lý của Ko Seong Hee xác nhận thông tin nhưng từ chối tiết lộ danh tính chồng nữ diễn viên.

Người đại diện giải thích nữ diễn viên muốn bảo vệ sự riêng tư của chồng vì anh không hoạt động trong ngành giải trí. Ko Seong Hee chỉ mời hai bên gia đình, những người thân thiết và giấu kín thông tin lễ cưới.

Người mẫu kiêm diễn viên Kang Seung Hyun, ca sĩ Song Da In, vận động viên bóng chuyền Kim Yeon Kyung tới tham dự hôn lễ và chúc mừng cô dâu, chú rể. Song Da In - người từng hoạt động trong nhóm nhạc nữ Wassup - đăng bức ảnh chụp đám cưới của Ko Seong Hee lên trang cá nhân cùng chú thích: "Cô dâu đẹp nhất thế giới".

Hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới.

Trong hôn lễ, Ko Seong Hee mặc hai mẫu váy đơn giản và thanh lịch. Ngoại hình chồng của Ko Seong Hee được chú ý. Tờ Sports Chosun nhận định anh có vóc dáng cao ráo, ưa nhìn không kém các tài tử Hàn Quốc.

Ko Seong Hee (sinh năm 1990, cao 1,7 m) xuất hiện lần đầu ở ngành giải trí thông qua bộ phim Ethics of Anger phát sóng năm 2014. Nữ diễn viên sau đó tham gia các bộ phim truyền hình như Mother, While You Were Sleeping hay phim điện ảnh Happy New Year, Somehow, Married. Hiện tại, cô đảm nhận vai Chan Narae trong bộ phim Gauss Electronics.