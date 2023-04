Lễ cưới 6,3 triệu USD của ái nữ trùm sòng bạc và Đậu Kiêu

Không gian hôn lễ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Giới truyền thông không thể tiếp cận khách sạn Six Senses Uluwatu để tác nghiệp. Tối 18/4, cặp sao chia sẻ những khoảnh khắc trọng đại với công chúng trên trang cá nhân. Do tỷ phú Hà Hồng Sân đã qua đời nên Hà Siêu Liên được chú dắt tay vào lễ đường.