Lê Chí Thành bị xem xét xử lý thêm tội

Ngoài tội chống người thi hành công vụ, Lê Chí Thành bị xem xét xử lý về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại buổi họp báo sáng 18/4, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết đang xem xét xử lý Lê Chí Thành về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, cũng cho biết công an đang xác minh lai lịch của ông Lê Chí Thành.

Về các đối tượng cấu kết với Lê Chí Thành, Công an Bình Thuận đã triệu tập những người này trước khi Công an TP.HCM bắt tạm giam bị can. Tuy nhiên, những người này không đến trình diện. Lực lượng sẽ xem xét và làm rõ hành vi lợi dụng, trục lợi nếu có của Lê Chí Thành và những người liên quan.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Quang Anh.

Trước đó, ngày 14/4, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (38 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, Lê Chí Thành trước khi bị bắt đã nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ.

Sau đó, người này phát tán thông tin lên mạng xã hội với mục đích thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Lê Chí Thành bị cáo buộc cản trở lực lượng chức năng. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài việc bắt tạm giam Lê Chí Thành, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Chí Thành nguyên là đại úy công an, từng là cán bộ phân trại số 5, trại giam Xuân Lộc.

Bị can bị tước quân tịch hồi tháng 7/2020. Anh ta từng đăng tải nhiều video tự xưng "giám sát" lực lượng cảnh sát gây tranh cãi trên mạng xã hội.