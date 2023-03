Lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 World Cup 2023 bị hủy

Truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin FIFA bất ngờ hủy bỏ lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023. Theo lịch trình ban đầu, lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra hôm 31/3 tại Bali (Indonesia). Bola cho biết hôm 25/3, FIFA thông báo cho chủ nhà Indonesia về việc hủy bỏ lễ bốc thăm.

Mặc dù FIFA không đưa ra nguyên nhân nhưng theo Arya Sinulingga, thành viên của Ủy ban điều hành PSSI, lý do việc hủy bỏ lễ bốc thăm là bởi thống đốc Bali, I Wayan Koster, phản đối sự tham dự của U20 Israel.

Truyền thông xứ vạn đảo còn lo ngại FIFA có thể hủy U20 World Cup 2023. Arya Sinulingga cho biết chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir đang cố gắng để giúp đất nước của mình tiếp tục tổ chức U20 World Cup 2023.

Ông Erick Thohir đang hỏi ý kiến Bộ Ngoại giao Indonesia và Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, cơ quan đóng vai trò là ban tổ chức U20 World Cup 2023. “Ông Erick Thohir cũng sẽ báo cáo với Tổng thống Jokowi và tìm giải pháp tốt nhất để cứu bóng đá Indonesia”, Arya Sinulingga chia sẻ trước truyền thông.

Arya Sinulingga nói tiếp: “Chúng tôi hy vọng và yêu cầu tất cả những người yêu bóng đá Indonesia, những người muốn nền bóng đá của chúng ta phát triển, hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp và có thể nói chuyện với FIFA trong thời gian tới. Chúng tôi lo bị tẩy chay khỏi hệ sinh thái bóng đá thế giới".

Erick Thohir được cho là sẽ cố gắng tìm ra giải pháp, vận động hành lang để thuyết phục FIFA không hủy VCK U20 World Cup 2023.

Giải đấu này dự kiến diễn ra từ 20/5-11/6/2023 với sự tham gia của 24 đội bóng và các trận đấu được tổ chức tại 6 sân vận động. Với tư cách là chủ nhà, U20 Indonesia nghiễm nhiên có mặt ở vòng chung kết mà không phải đá vòng loại.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.