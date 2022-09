Lazada tự tin sắp có lãi

Sau khi được Alibaba bơm thêm 1,3 tỷ USD tính riêng trong năm nay, CEO Lazada James Dong cho rằng nền tảng TMĐT đang có lợi thế tốt trước các đối thủ.

Sếp Lazada tin công ty có lợi thế nhờ tiềm lực tài chính tốt. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với Nikkei Asia Review, James Dong - Giám đốc điều hành Lazada (mảng thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á của Alibaba Group) - cho rằng sự cạnh tranh giữa các đối thủ cùng ngành sẽ giảm bớt trong giai đoạn hậu Covid-19.

“Sự khác biệt và rào cản lớn nhất đối với các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) về dài hạn là công nghệ. Thứ hai tất nhiên là nguồn vốn”, vị này nhận định.

Vẫn được bơm thêm tiền

Những bình luận của James Dong xuất hiện sau khi Alibaba rót thêm 912,5 triệu USD vào nền tảng này. Tính từ đầu năm, tổng ngân sách đầu tư của công ty mẹ dành cho Lazada đã nâng lên gần 1,3 tỷ USD .

Theo Dong, nguồn vốn khổng lồ giúp Lazada có lợi thế lớn so với các đối thủ TMĐT trong cùng khu vực, đồng thời cho phép nền tảng “ở lại cuộc chơi lâu hơn”.

Trái với Lazada, một số công ty TMĐT khác đang phải đấu tranh với tình trạng nhu cầu giảm sút, thiệt hại định giá thị trường cũng như chật vật về tài chính khi viễn cảnh vĩ mô chìm trong hàng loạt yếu tố tiêu cực như chiến tranh, lạm phát.

Gần đây nhất, một trong những đối thủ lớn nhất của Lazada là Shopee của Sea Limited đã phải thu hẹp hoạt động kinh doanh ở nhiều thị trường, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ Latinh. Nửa đầu năm nay, Sea báo lỗ ròng 1,51 tỷ USD , gần gấp đôi con số 855 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Ông James Dong đảm nhiệm vị trí CEO Lazada kể từ tháng 6. Ảnh: Nikkei Asia Review.

Kể từ thời điểm lên sàn chứng khoán New York vào năm 2017, Sea đã đầu tư số tiền khổng lồ vào hoạt động tiếp thị, từ việc ký hợp đồng đại sứ thương hiệu với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo cho đến việc tung ra nhiều khuyến mãi trên nền tảng. Tất cả chi phí này đều đến từ nguồn vốn dồi dào mà công ty huy động được trước đó.

Shopee nhanh chóng vượt qua Lazada để trở thành nền tảng TMĐT lớn nhất Đông Nam Á. Trong năm tài chính 2021, tổng giá trị hàng hóa (GMV) của Shopee đạt 62,5 tỷ USD , tăng 76,8%. Trong khi GMV của Lazada 9 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 21 tỷ USD .

Tuy nhiên, trong bối cảnh cố phiếu công ty công nghệ liên tục chịu áp lực bán tháo và giới đầu tư tập trung hơn vào bức tranh lợi nhuận, vốn hóa của Sea đã bốc hơi khoảng 170 tỷ USD , tương đương 86% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái. Điều này ảnh hưởng mạnh đến quá trình huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư và các quỹ.

“Sau đại dịch, trước sự suy thoái của toàn thị trường, đây rõ ràng là thời gian khó khăn cho tất cả công ty”, lãnh đạo Lazada lưu ý rằng nhu cầu trực tuyến của người dùng đang bình thường hóa tương đối nhiều và dự kiến kéo dài ít nhất trong vài quý nữa.

Các sàn TMĐT chật vật tìm lợi nhuận

Shopee vài tháng trở lại đây đã phải rút khỏi nhiều thị trường lớn ở châu Âu và Mỹ Latinh. Ban lãnh đạo của công ty cũng tự nguyện cắt giảm lương, đồng thời thực hiện kế hoạch thắt chặt mọi chi phí của công ty.

Trước đối thủ Sea, ông Dong cho rằng Lazada hoạt động một cách tương đối bền vững, minh chứng là sự tồn tại và phát triển hơn 10 năm qua.

Dẫu vậy, Lazada cũng chịu một phần tác động từ bối cảnh chung. Doanh thu bán lẻ quốc tế của công ty, bao gồm hoạt động của Lazada và các hoạt động khác ở nước ngoài, đã chậm lại đáng kể trong năm nay.

Alibaba đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ quốc tế hàng quý thấp nhất thời gian qua. Ảnh: Tsubasa Suruga.

Sau khi tăng trưởng 2 con số mỗi quý của năm 2021, doanh thu bán lẻ quốc tế của Alibaba đã giảm xuống còn 1,56 tỷ USD trong quý I/2022. Con số này chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Sang quý II, doanh thu bán lẻ của công ty chỉ đạt 1,57 tỷ USD , gần như không đổi so với quý I và giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tập đoàn vào tháng 6, James Dong từng là lãnh đạo Lazada tại thị trường Việt Nam và Thái Lan. Lazada hiện có 150 triệu người dùng tại 6 thị trường Đông Nam Á và dự định nâng lên gấp đôi vào năm 2030.

Vị này cũng tiết lộ mở rộng quan hệ đối tác với các nhà bán lẻ truyền thống. Tại Việt Nam, Lazada hiện hợp tác với tập đoàn Masan thông qua khoản đầu tư 400 triệu USD vào mảng bán lẻ tiêu dùng The CrownX

Bất chấp các thông tin cho rằng Lazada đang để mắt đến các thị trường châu Âu, Dong nhấn mạnh công ty tiếp tục tập trung vào 6 thị trường Đông Nam Á ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Dong từ chối bình luận về việc Alibaba duy trì tài trợ cho Lazada trong bao lâu nhưng nhấn mạnh nền tảng đang “trên con đường rất tốt để đạt được lợi nhuận”.