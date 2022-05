Lazada nhận giải thưởng kép tại BSI Awards 2022

Với loạt giải pháp và chiến dịch marketing hiệu quả khi đặt người dùng làm trung tâm, Lazada là sàn TMĐT duy nhất được vinh danh ở 2 hạng mục của giải thưởng BSI Awards năm nay.

Vượt qua nhiều ứng cử viên, Lazada giành chiến thắng trong Lễ trao giải thưởng BSI Awards. Cụ thể, chiến dịch truyền thông “Mở Lazada - Mở ra Tết mới” giành giải đồng danh hiệu Best Social Media Campaign (Chiến dịch truyền thông xã hội xuất sắc nhất) - hạng mục danh giá nhất của BSI Awards. Ngoài ra, chương trình "Super Show - Điểm đến mua sắm kết hợp giải trí đa cảm xúc" của sàn TMĐT này được vinh danh tại hạng mục The Best Event With Social Media Impact (Sự kiện có ảnh hưởng xã hội tốt nhất).

Lazada là sàn TMĐT duy nhất giành chiến thắng kép tại Lễ trao giải BSI Awards 2022.

Chia sẻ về giải thưởng này, đại diện Lazada Việt Nam cho biết: “Trong năm qua, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đồng hành và khích lệ cộng đồng giữ vững tinh thần lạc quan, an tâm mua sắm tại nhà. Việc này được thể hiện rõ nét qua các chiến dịch và hoạt động marketing của sàn, tiêu biểu nhất là 2 chiến dịch ‘Mở Lazada - Mở ra Tết mới’ và chiến dịch ‘Super Show - Điểm đến mua sắm kết hợp giải trí đa cảm xúc’”.

“Được vinh danh tại BSI Awards là minh chứng cho sự ghi nhận từ cộng đồng, khách hàng và các đối tác kinh doanh dành cho Lazada. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới thêm nhiều hoạt động có tầm ảnh hưởng tích cực và ý nghĩa cho hàng triệu người tiêu dùng Việt”, đại diện Lazada chia sẻ thêm.

Là một hoạt động nổi bật trong dịp Tết 2022 nhờ nắm bắt đúng tâm lý của cộng đồng sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiến dịch “Mở Lazada - Mở ra Tết mới” được đánh giá có chỉ số truyền thông mạng xã hội và mức độ lan tỏa ấn tượng. Với “Mở Lazada - Mở ra Tết mới”, nền tảng này đã hoàn thành hai mục tiêu lớn là vừa làm nổi bật những ưu đãi giá trị xuyên suốt chiến dịch, vừa đẩy mạnh giá trị của Tết, đồng thời tạo điều kiện cho người dùng sẵn sàng một khởi đầu tốt đẹp, tươi sáng hơn sau khoảng thời gian mọi hoạt động đình trệ do dịch bệnh.

Chiến dịch “Mở Lazada - Mở ra Tết mới” tạo được hiệu quả truyền thông mạnh mẽ khi “chạm” đúng tâm lý của cộng đồng.

Sàn TMĐT này cũng là một trong những đơn vị tiên phong nâng cao trải nghiệm người dùng với các sáng kiến Shoppertainment - mua sắm kết hợp giải trí. Đại tiệc âm nhạc Super Show trong các lễ hội mua sắm lớn của Lazada đã tạo cho người dùng sân chơi giải trí, giao lưu với thần tượng, đồng thời tăng thêm niềm vui mua sắm với loạt voucher, mã giảm giá...

Bên cạnh đó, trong năm qua, sàn TMĐT này linh hoạt chuyển đổi hình thức biểu diễn từ trực tiếp sang trực tuyến, kết hợp nhiều cải tiến trong công nghệ như kỹ thuật đồ họa, 3D, AR, XR 360degree, tương tác trực tuyến với khách mời... để không ngừng nâng cao trải nghiệm của người dùng trên ứng dụng.

Các chương trình Super Show với hàng loạt công nghệ mãn nhãn của Lazada được người dùng đón nhận tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Với mục tiêu mang lại bộ tiêu chuẩn chung trong mảng truyền thông mạng xã hội, BSI Awards do Buzzmetrics tổ chức là thước đo đáng tin cậy để vinh danh những chiến dịch truyền thông ấn tượng, tạo ảnh hưởng mạnh đến cộng đồng.

Qua 5 năm tổ chức, hệ thống đánh giá và giải thưởng của BSI Awards đã phản ánh chính xác và toàn cảnh mảng truyền thông mạng xã hội tại Việt Nam, từ đó tạo động lực cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hoạt động marketing truyền thông xã hội.

Giải thưởng BSI Awards 2022 đánh giá và bình chọn những nỗ lực kết nối người dùng của thương hiệu trên 6 hạng mục. Các chiến dịch dự thi được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí, bao gồm chiến lược, insight, ý tưởng sáng tạo, kế hoạch truyền thông, KPI theo mục tiêu và hiệu ứng mạng xã hội. Bên cạnh đánh giá chuyên môn từ đội ngũ ban giám khảo, các chỉ số đo lường mạng xã hội từ Buzzmetrics cũng là nhân tố quan trọng quyết định kết quả giải thưởng.