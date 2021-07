Lazada miễn phí giao hàng cho người dân tại TP.HCM

Tận dụng nguồn hàng dồi dào và đội ngũ nhân viên giao hàng đông đảo, Lazada nỗ lực đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM trong giai đoạn giãn cách hiện nay.

Từ 0h ngày 9/7, TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16. Đây là lần đầu tiên TP.HCM áp dụng những biện pháp phòng dịch “chưa có tiền lệ” với các biện pháp cứng rắn, quyết liệt.

Sáng nay, nhiều nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, 3/2 thưa thớt hẳn khi người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu…

Trong bối cảnh hạn chế đi lại và tiếp xúc này, các dịch vụ giao hàng trở thành mắt xích trọng yếu để giữ đời sống của người dân tiếp diễn bình thường, suông sẻ. Trong giai đoạn này, các sàn thương mại điện tử với nguồn lực sẵn có đang tăng cường hỗ trợ để người dân an tâm mua sắm tại nhà với nguồn hàng luôn được duy trì và hoạt động giao hàng xuyên suốt.

Nhằm chung tay cùng người dân TP.HCM an tâm ở nhà đẩy lùi dịch bệnh, Lazada áp dụng chính sách miễn phí giao hàng 100% cho tất cả đơn hàng thực phẩm tươi sống từ 50.000 đồng trên toàn địa bàn TP.HCM từ ngày 9/7 đến hết ngày 26/7. Đồng thời, đơn vị này cũng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 6% cho mỗi đơn hàng từ 150.000 đồng để người dân an tâm mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết ngay tại nhà trong giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Người tiêu dùng có thể mua sắm các mặt hàng cần thiết và thực phẩm tươi sống trên Lazada. Ảnh chụp màn hình.

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống dự kiến sẽ tăng cao trong những ngày tới. Trước đó, trong ngày 7/7, Lazada ghi nhận nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm tươi sống tăng mạnh. Sức mua ngành hàng thực phẩm tươi sống trong ngày 7/7 tương đương với sức trong cả tháng 7/2020 của ngành hàng này. Cụ thể, 120.000 hộp sữa tươi đã được bán hết trong 3 giờ; hơn 2 tấn sườn que và thịt gà, 10.000 trứng gà, vịt được bán hết chỉ sau 12 giờ mở bán đầu tiên.

Đáp ứng nhanh trạng thái hạn chế di chuyển cùng nhu cầu mua sắm lớn này, Lazada đã tích cực làm việc cùng các đối tác để mở rộng nguồn cung sản phẩm phục vụ người dùng. Bên cạnh đó, sàn TMĐT cũng tăng cường hiệu suất làm việc của hệ thống giao vận logistics, qua đó giúp việc mua sắm tại nhà của người dân diễn ra dễ dàng, thuận tiện và thông suốt.

Đây là nỗ lực lớn của sàn TMĐT để cùng người dân, đặc biệt là người tiêu dùng tại TP.HCM chung tay chống dịch. Về logistics, Lazada đã triển khai nhiều phương án, bao gồm việc tăng cường sắp xếp nhân sự giao hàng liên tục trong 7 ngày/tuần, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI trong việc thiết kế lộ trình di chuyển của shipper để có thể tối đa hiệu suất giao hàng tới người tiêu dùng trong thời gian ngắn.

Nhân viên giao hàng Lazada được trang bị thiết bị bảo hộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng.

Bên cạnh việc mở rộng nguồn cung và đẩy cao hiệu suất giao hàng, Lazada cũng tập trung đảm bảo an toàn cho các khách hàng, nhân viên và cộng đồng thông qua tuân thủ các hướng dẫn, chỉ đạo từ Chính phủ và các cơ quan ban ngành trong quá trình giao hàng, đặc biệt tại các khu vực đang phong tỏa, hạn chế tiếp xúc. Toàn bộ đội ngũ nhân viên giao vận tại Lazada được chia ca làm việc, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Nhân viên giao nhận cũng chấp hành quy trình giao hàng không tiếp xúc và luôn tuân thủ hướng dẫn 5K từ Chính phủ. Bên cạnh đó, kho hàng, cơ sở hạ tầng của Lazada cũng được liên tục phun khử khuẩn giữa các ca làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động.

"Sự an toàn của các khách hàng, đối tác và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hi vọng những nỗ lực trong việc mở rộng nguồn hàng, miễn phí giao hàng, ưu đãi giảm giá sản phẩm của Lazada sẽ góp phần giúp mọi người có thể an tâm khi mua sắm các sản phẩm thiết yếu trên Lazada ngay tại nhà”, ông James Dong – Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam và Thái Lan - chia sẻ.