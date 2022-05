Lấy ý kiến dân cư về khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

UBND TP Cam Ranh lấy ý kiến dân cư để thực hiện đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm (huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh).

UBND TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 1, khu 2, khu 3).

Động thái trên được thực hiện sau khi có kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến quy hoạch đô thị mới Cam Lâm (huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh).

Lãnh đạo UBND TP Cam Ranh thông tin thời gian lấy ý kiến cộng đồng kéo dài 30 ngày tính từ 18/5.

Một góc vịnh Cam Ranh. Ảnh: X. Hoát.

Theo UBND TP Cam Ranh, trong quy hoạch đô thị mới Cam Lâm phần diện tích thuộc địa phận TP rộng khoảng 1.200 ha (phân khu 1, 2 và 3).

Trong đó, khu 1 rộng gần 648 ha thuộc các xã Cam Lập, Cam Thịnh Đông, quy mô dân số dự kiến khoảng 120.000 người. Đây là khu vực được định hướng trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển và khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Khu vực này cũng bảo đảm đầy đủ và đồng bộ về tiện ích du lịch, nhà ở với các hạng mục dịch vụ, công viên cây xanh, mặt nước, cảnh quan, khu thể thao bãi biển và các công trình dịch vụ du lịch, tạo động lực phát triển cơ sở hạ tầng Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Trong đó, đất ở khoảng 374,06 ha, đất công trình công cộng 62,82 ha, đất du lịch nghỉ dưỡng 4,6 ha, đất cây xanh công viên chuyên đề - sân golf khoảng 90,29 ha, phần còn lại là đất công viên mặt nước, giao thông, hạ tầng kỹ thuật…

Phân khu 2 rộng gần 395 ha thuộc các xã, phường Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Lợi, Cam Linh, Cam Thuận, Cam Phú với quy mô dân số dự kiến khoảng 60.000 người.

Đây là khu vực được định hướng không chỉ đơn thuần là một đô thị ở mà còn có các trung tâm thương mại dịch vụ tập trung. Đặc biệt, khu 2 dự kiến là thành trung tâm về hành chính, thương mại dịch vụ, du lịch của TP Cam Ranh và tỉnh Khánh Hòa.

Còn khu 3 rộng hơn 454 ha thuộc các phường Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, với quy mô dân số dự kiến khoảng 80.000 người. Khu này được định hướng trở thành khu vực phát triển nhà ở đô thị, bảo đảm đầy đủ và đồng bộ về tiện ích du lịch, nhà ở với các hạng mục dịch vụ, công viên cây xanh, mặt nước, cảnh quan, khu thể thao bãi biển và các công trình dịch vụ du lịch, tạo động lực phát triển cơ sở hạ tầng TP Cam Ranh.

Phối cảnh khu 1 (xã Cam Lập, Cam Thịnh Đông) nơi được định hướng trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển và khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Liên quan đến quy hoạch đô thị mới Cam Lâm, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Cam Ranh, UBND huyện Cam Lâm cùng sở, ban ngành liên quan khẩn trương rà soát tất cả dự án đầu tư công trong phạm vi ranh giới quy hoạch đô thị mới Cam Lâm do đơn vị, địa phương quản lý.

Đồng thời, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, trong đó lưu ý các dự án phục vụ an sinh xã hội (bệnh viện, trường học…), phục vụ an ninh - quốc phòng cần nghiên cứu, xem xét tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo an sinh xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Theo Sở KH&ĐT Khánh Hòa để phục vụ việc tái định cư thực hiện quy hoạch đô thị mới Cam Lâm dự kiến 3 vị trí sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, gồm vị trí tại phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) rộng 83 ha, 2 vị trí còn lại thuộc lô D30 và D31 - khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh - có tổng diện tích 10 ha.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, tổng quỹ đất tự nhiên TP Cam Ranh sử dụng 33.766 ha, tăng hơn 1.000 ha so với hiện tại.