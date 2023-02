Lấy trộm ôtô để giải quyết nợ nần

Nhiều lần đòi tiền không được và vô tình phát hiện chiếc ôtô của người vay tiền đỗ ven đường, Bảo Anh và đồng phạm liền thuê xe cứu hộ đến "cẩu trộm" mang về để giải quyết nợ nần.

Theo đơn kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Giang Tuấn Anh (SN 1988) và Phạm Bảo Anh (SN 1992, đều trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Phạm Hoàng Trung (SN 1989) cũng trú ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ vụ án cho thấy ngày 26/5/2021, anh Phạm Hoàng Trung đến Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trình báo về việc bị mất ôtô Honda Civic, bên trong có dây chuyền vàng trị giá 70 triệu đồng cùng giấy tờ xe vào chiều cùng ngày.

Phạm Bảo Anh tại phiên tòa bị trì hoãn.

Theo trình bày của anh Trung, anh này mua chiếc ôtô trên với giá 625 triệu đồng bằng thủ tục vay vốn ngân hàng trả góp, thế chấp xe vào cuối năm 2019. Do bản thân không đủ điều kiện vay, anh Trung nhờ Phạm Bảo Anh là bạn bè quen biết đứng tên xe cùng hợp đồng vay tại một ngân hàng số tiền 411 triệu đồng.

Khoảng 21h ngày 25/5/2021, anh Trung đi làm về, để ôtô ở đối diện ngõ 392 Kim Giang, khóa cửa xe cẩn thận. Đến 14h ngày 26/5/2021, anh Trung phát hiện bị mất tài sản. Do đó, anh Trung đã đến công an phường trình báo, đồng thời gọi điện cho Bảo Anh nhờ đến công an để khai báo với tư cách người đứng tên đăng ký xe.

Khi đó, Bảo Anh nói với anh Trung là mình đã lấy chiếc ôtô trên, nhưng không nói nơi cất xe và bảo anh Trung liên hệ với Tuấn Anh để giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Bảo Anh và Tuấn Anh khai ngày 23/5/2021, Tuấn Anh kể cho Bảo Anh nghe về việc anh Trung không trả nợ số tiền 200 triệu đồng mà trước đó Tuấn Anh cho anh Trung vay. Tuấn Anh đã nhiều lần gọi điện cho anh Trung, nhưng không liên lạc được. Do đó, Tuấn Anh đã bàn bạc với Bảo Anh, hẹn cùng tìm anh Trung để đòi nợ.

Khoảng 22h30 ngày 25/5/2021, Tuấn Anh đi xe máy đến nhà Bảo Anh để cùng nhau đến nhà anh Trung tại ngõ 392 Kim Giang (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Đến nơi, các nghi phạm thấy anh Trung không có nhà.

Quay ra đầu ngõ, cả hai phát hiện ôtô Honda Civic của anh Trung đỗ trên vỉa hè bên kia đường, không có ai trông giữ nên thống nhất thuê xe cẩu để lấy ôtô của anh Trung, mang về bãi gửi xe của người quen gần nhà.

Mục đích để anh Trung ra mặt giải quyết tiền nợ với Tuấn Anh và giải quyết vấn đề xe cho Bảo Anh do anh Trung chậm trả tiền xe ngân hàng.

Sau khi bàn bạc, Giang Tuấn Anh lập tức lên mạng Internet tìm và thỏa thuận thuê anh Quách Văn Danh (SN 1990, ở Thanh Xuân, Hà Nội) là chủ xe cứu hộ với giá 600.000 đồng để di chuyển ôtô Honda Civic từ Kim Giang về bãi gửi xe của người quen. Khi xe cẩu đến, Tuấn Anh nói dối với anh Danh đây là xe của mình, bị hỏng.

Theo Phạm Bảo Anh, trong thời gian đứng tên ôtô và hợp đồng vay tiền thay anh Trung, Bảo Anh thường xuyên bị ngân hàng gọi điện giục đòi tiền do anh Trung để chậm, quá hạn. Bản thân Bảo Anh đã phải tự trả tiền ngân hàng thay anh Trung 2 tháng, nhưng không yêu cầu anh Trung phải hoàn trả số tiền trên.

Mục đích Bảo Anh bàn bạc và cùng Tuấn Anh lấy ôtô của anh Trung là nhằm yêu cầu chủ phương tiện giải quyết dứt điểm, không để Bảo Anh bị nợ xấu với ngân hàng. Anh Trung phủ nhận việc Bảo Anh trả tiền thay mình 2 tháng.

Đối với việc anh Trung khai bên trong xe còn có lắc tay và dây chuyền vàng, quá trình điều tra, anh Trung cho biết việc trình báo trên do nhầm lẫn, anh không để số tài sản này trên ôtô khi bị mất trộm xe.

Với hành vi nêu trên, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Giang Tuấn Anh 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Cùng tội danh trên, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Bảo Anh 36 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ngân hàng đã làm đơn kháng cáo. Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm, nhưng đã phải trì hoãn phiên tòa do một bị cáo trong vụ án vắng mặt.