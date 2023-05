Lấy mẫu kiểm tra vụ hàng chục trẻ mầm non nghi ngộ độc do ăn sữa chua

Ngành y tế địa phương đã lấy mẫu thức ăn, sữa chua tự ủ tại trường Mầm non Thuận Sơn (Nghệ An) để làm rõ nguyên nhân 76 trẻ mẫu giáo bị ngộ độc nghi ăn sữa chua tự ủ.

Trưa 10/5, lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết liên quan đến vụ hàng chục trẻ ở trường Mầm non Thuận Sơn (huyện Đô Lương) nhập viện nghi do ngộ độc khi ăn sữa chua và thức ăn đơn vị đã lấy mẫu để làm rõ nguyên nhân.

Ngành chức năng lấy mẫu sữa chua và thức ăn để kiểm tra nguyên nhân. Ảnh: Đ.L.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 10h30 ngày 9/5, trường Mầm non Thuận Sơn tổ chức ăn bán trú cho 304 học sinh độ tuổi 2-5. Các món ăn gồm cơm, thịt lợn kho trứng cút, rau muống xào và canh bí đỏ nấu lạc.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nhà trường cho trẻ ăn bữa giữa chiều. Suất ăn chia 2 nhóm ăn gồm nhóm với 37 cháu (2 tuổi) ăn dưa lê và miến nấu thịt lợn bằm. Nhóm thứ 2 có 267 bé (3-5 tuổi) ăn sữa chua do cô nuôi của nhà trường tự chế biến.

Tối cùng ngày, 76 bé ở độ tuổi 3-5 xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy, một số trường hợp có sốt, biểu hiện mất nước. Các bệnh nhi được đưa đến trạm y tế địa phương (21 cháu) và Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (55 cháu) điều trị.

Tại các cơ sở cấp cứu và điều trị, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, được cho uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi. 21 trẻ ở trạm y tế sau đó ổn định và về nhà.

Hàng chục trẻ nhập viện trong đêm. Ảnh: Đ.L.

Ngành y tế địa phương nhận định các cháu xuất hiện triệu chứng nghi do bị ngộ độc sau khi ăn món sữa chua tự ủ ở trường.

Cùng ngày, bác sĩ Lê Đức Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đô Lương, cho biết 55 trường hợp nhập viện điều trị tại bệnh viện đến sáng nay đã ổn định và xuất viện về nhà.