Lautaro Martinez vung chân vào mặt Messi khi ăn mừng

Trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup, Lautaro Martinez và Paulo Dybala cố gắng trèo lên xà khung thành để ăn mừng. Tuy nhiên, "El Toro" đã vô tình vung chân trúng mặt Lionel Messi đang ôm cúp ở phía dưới.

"Cú đá trúng đích duy nhất của Martinez ở World Cup 2022", một CĐV bình luận hài hước. "World Cup đã kết thúc nhưng Lautaro vẫn biết cách khiến Messi gặp khó khăn", CĐV thứ 2 bình luận.

Tại World Cup 2022, Lautaro có 2 lần đá chính trước Saudi Arabia và Mexico nhưng không để lại nhiều dấu ấn, để rồi mất suất đá chính vào tay đồng đội trẻ Julian Alvarez.

Khi được trao cơ hội ở chung kết, Lautaro chứng tỏ điểm mạnh về khả năng càn lướt nhưng anh lại gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu dứt điểm. Chân sút thuộc biên chế Inter bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội đối mặt Hugo Lloris. Ở lần thứ 3 dứt điểm cận thành, tiền đạo này vẫn không thể ghi bàn. Dù vậy, Messi đã kịp có mặt để đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2.

Đóng góp đáng kể nhất của Lautaro cho Argentina tại World Cup 2022 là cú đá luân lưu quyết định giúp đại diện Nam Mỹ vượt qua Hà Lan ở tứ kết, từ đó tạo tiền đề cho chức vô địch thế giới đầu tiên sau 36 năm chờ đợi của đội tuyển đến từ xứ sở Tango.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019