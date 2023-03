Lâu đài ở Anh cho thuê phòng

Do nhu cầu tăng cao, nhiều lâu đài cổ tại Vương quốc Anh được trưng dụng thành khách sạn cho khách du lịch.

Nhiều lâu đài và trang viên của giới quý tộc Anh được sử dụng thành khách sạn cho khách du lịch. Ảnh: American Express.

Những du khách đam mê lịch sử hay những người hâm mộ của loạt phim Bridgerton của Netflix giờ đây có thể thỏa mãn đam mê được ngủ tại nơi ở của quý tộc.

Xu hướng mới

Một loại hình du lịch mới đang có triển vọng thu hút khách du lịch tại Vương quốc Anh và Ireland. Đó là lưu trú qua đêm tại các khách sạn được tân trang từ những lâu đài và trang viên của các quý tộc Anh.

Nhiều du khách từ Mỹ có nhu cầu thuê các lâu đài cổ tại Vương quốc Anh ngày càng tăng cao. Ảnh: Storied Collection.

Được thúc đẩy bởi các quy định gỡ bỏ giới hạn biên giới và ảnh hưởng của những loạt phim nổi tiếng, nhiều người Mỹ đang đổ xô quay trở lại Vương quốc Anh.

Theo cơ quan du lịch Visit Britain, các chuyến bay từ Mỹ đến Vương quốc Anh từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay đang trên đà vượt qua các mức trước đại dịch, tăng 9% so với năm 2019.

Đa dạng mức giá

Trong cuộc khảo sát toàn cầu với khoảng 23.000 người về cảm nhận của khách du lịch đối với nước Anh cũng do Visit Britain thực hiện, những du khách Mỹ đã xếp hạng tiêu chí “một nơi mà tôi có thể khám phá lịch sử và di sản” là nhận thức hàng đầu của họ về đất nước này.

Những du khách này thích cảm giác lưu trú tại một nơi quan trọng trong lịch sử hoặc có mối liên hệ giữa gia đình họ với nơi đây.

“Những loại di sản này đã và đang thu hút rất nhiều du khách Hoa Kỳ. Vài năm gần đây, với sự phổ biến của các chương trình như ‘Bridgerton’, đã tạo ra làn sóng du khách muốn trải nghiệm lối sống quý tộc”, Justin Hauge, nhà đồng sáng lập Storied Collection chia sẻ.

Storied Collection là một trang web ra mắt năm 2022, chuyên về các khách sạn và ngôi nhà cổ, bao gồm cả lâu đài tư nhân.

“Chuyến tham quan 1.000 năm lịch sử” do Storied Collection đề xuất gồm các tòa lâu đài khác nhau kéo dài 7 đêm có giá từ 1.999 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Chuyến tham quan bắt đầu ở Royal Crescent Hotel & Spa, phim trường chính của loạt phim đình đám Bridgerton và kết thúc tại The Rubens at the Palace, thuộc khuôn viên của Cung điện Buckingham.

Bên cạnh đó, du khách có thể lựa chọn thuê phòng lẻ tại các lâu đài khác với giá cả đa dạng từ 115- 437 USD cho một đêm (tương đương 3-10 triệu đồng).