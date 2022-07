Lật tẩy nhiều cảnh sát biển nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu

Một số sĩ quan cao cấp của lực lượng Cảnh sát Biển, trong đó có 2 vị tướng đã nhận hối lộ, bảo kê cho chủ doanh nghiệp nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

Trước cám dỗ của đồng tiền, thậm chí một đại tá còn tham gia góp vốn với ông trùm đường dây này.

Tòa án quân sự Quân khu 7 đã có kế hoạch xét xử 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “nhận hối lộ”, “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “không tố giác tội phạm” liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát Biển.

Hùn vốn với trùm buôn lậu

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày 12-14/7/2022 tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đầu năm 2019, tàu Glory của bị cáo Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ vì vận chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu DO. Sau đó, Hữu đã nhờ Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) tìm các mối quan hệ để giúp Hữu không bị xử lý hình sự.

Cáo trạng cho rằng do có quan hệ từ trước với Đại tá Phùng Danh Thoại (Trưởng Phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển), nên ông Viễn đã trực tiếp dẫn Phan Thanh Hữu đến gặp mặt, nhờ ông Thoại xử lý vụ việc tàu Glory, nhưng ông Thoại từ chối.

Ông Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, bìa phải) và ông Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3).

Sau khi biết nhau, ông Viễn nhiều lần rủ ông Thoại tham gia góp vốn để kinh doanh xăng dầu cùng ông ta và Phan Thanh Hữu. Ông Viễn đề nghị ông Thoại góp 5 tỷ đồng để làm vốn mua hàng, lợi nhuận được chia hứa hẹn đến vài tỷ đồng/năm.

“Vì lợi nhuận rất lớn thu được từ hoạt động buôn lậu xăng dầu, ông Thoại không làm chủ được bản thân, nên đồng ý góp vốn với Viễn và Hữu để tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ”, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát xác định, tháng 5/2019-7/2019, ông Thoại chuyển cho ông Viễn và một bị cáo khác trong vụ án là Phạm Hùng Cường (ở Hải Phòng) số tiền 5 tỷ đồng để góp vốn với Phan Thanh Hữu mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Tổng số vốn hùn hạp của nhóm này là 53,4 tỷ đồng . Theo thỏa thuận, lợi nhuận thu được từ việc buôn bán xăng giả, Phan Thanh Hữu sẽ hưởng 40%, nhóm của ông Thoại, Viễn và Cường hưởng 60%.

Cơ quan truy tố xác định, khi vụ án bị phát giác, nhóm đối tượng nêu trên đã buôn lậu hơn 198,7 triệu lít xăng RON 95-III, trong đó đã tiêu thụ 196,2 triệu lít, còn hơn 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai xác định tổng trị giá 198,7 triệu lít xăng RON 95-III là hơn 2.794 tỷ đồng .

Với hành vi buôn lậu với số lượng xăng lậu nêu trên, Phan Thanh Hữu hưởng lợi số tiền 105 tỷ đồng ; nhóm ông Thoại,Viễn và Cường hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng . Trong đó, cá nhân ông Phùng Danh Thoại được 17 lần chia lợi nhuận với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng .

Ngoài ra, tháng 2/2020, ông Thoại yêu cầu ông Viễn và Hữu chuyển cho 4 tỷ đồng để ông ta thanh toán tiền mua ôtô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu chia là 22,3 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, ông Phùng Danh Thoại đã nhận thức được sai phạm của mình, chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Nhiều cán bộ biên phòng, cảnh sát biển nhận tiền

Theo Viện kiểm sát, để thực hiện được việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Phan Thanh Hữu cùng nhóm đồng phạm còn thống nhất chi hối lộ hàng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông... Toàn bộ số tiền chi hối lộ được lấy từ nguồn tiền mà các đối tượng đã thực hiện việc buôn lậu 198,7 triệu lít xăng.

Cụ thể, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 Lê Văn Minh bị cáo buộc “vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn” đã trực tiếp hoặc thông qua vợ con, nhận của “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng. Phan Thanh Hữu đưa tiền cho ông Lê Văn Minh để được "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý.

Vẫn theo cơ quan tố tụng, đến nay, tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo nộp khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng . Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và người đồng cấp là bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3) là 2 trong 7 người đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại.

Được biết, cùng vụ án buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cầm đầu, Viện KSND tỉnh Đồng Nai còn ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can liên quan, trong đó bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.